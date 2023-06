Oroscopo Paolo Fox 23 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi hai l’opportunità di relazionarti con gli altri. Divertiti e aggiungi audacia ai tuoi progetti, con l’intima certezza che lavorare di più è meglio, cosa che senza dubbio accadrà. Vuoi che il tuo partner rispetti le tue scelte? Se la risposta è sì, allora devi assicurarti di rispettare anche la loro. In effetti, se provi a spingere il tuo punto di vista sulla persona che ami in questo momento, potresti finire per complicare la tua relazione.

Toro

Oggi può essere difficile impegnarsi in una relazione economica o romantica. Sei sempre stata una persona leale che prende sul serio le promesse, il che significa che devi stare particolarmente attento a ciò che fai. Invece di fare una promessa tiepida, aspetta una soluzione che ti riempia di fiducia. La tua lealtà e integrità sono una parte importante del modo in cui sei coinvolto nelle questioni di cuore, quindi invece di fare una promessa che non sei sicuro di poter mantenere, sii onesto su ciò che puoi e non puoi fare. Il tuo amato apprezzerà sapere che non lo deluderai mai.

Gemelli

Tutto quello che vuoi fare è divertirti, ma oggi gli obblighi possono impedirti di farlo. Invece di lamentarti del lavoro, affrontalo come un gioco, che farà volare il tempo. Una volta che hai finito, ti sei guadagnato una serata rilassante facendo tutto ciò che hai voglia di fare. Se non riesci a incontrare le tue persone preferite ora, pianifica una videoconferenza. Ascoltare storie divertenti dai tuoi cari più cari ti ricorderà che la vita non è così terribile come sembra. In verità, sei molto fortunato.

Cancro

Il tuo migliore amico, partner o partner non sembra preoccuparsi di come ti senti oggi. Questo è un grosso problema, ma invece di ricorrere a esplosioni drammatiche, prova a regolare la tua prospettiva. Tratta gli altri con la cura, la considerazione e il rispetto che sai che meritano. Non ti piacerà sentirti ostacolato dalla tua relazione d’amore in questo momento, ma sei anche disposto a sperimentare uno scontro stranamente illuminante di dramma romantico. In effetti, farai praticamente tutto ciò che pensi possa accelerare il processo di guarigione.

Leone

Esprimere continuamente la tua disapprovazione è estenuante. Cerca di rimanere in silenzio e lascia che i responsabili delle decisioni si assumano la responsabilità delle proprie azioni. Nel frattempo, sarà relativamente facile per te trovare una posizione redditizia che attrae il tuo lato più creativo. Oggi le cose andranno molto bene nella tua vita amorosa finché non avrai ansia per il futuro. Questo è chiaramente un buon momento per la costruzione e i progetti di coppia. Gli incontri sembrano più stabili.

Vergine

Dovresti permetterti di seguire le tue intuizioni, anche se ciò significa guadagnare meno nell’immediato futuro, ma le tue prospettive di fare soldi miglioreranno presto. Oggi dovrebbe essere facile attirare l’attenzione che desideri, sia per lavoro che per piacere. Se ti dedichi alle arti dello spettacolo, questa è un’occasione particolarmente buona per andare alle audizioni. È anche un buon momento per andare per colloqui di lavoro o mostrare il lavoro creativo a un agente, editore o gallerista. Devi andare passo dopo passo con il tuo partner e rallentare le tue richieste in modo da poter sfruttare al meglio il presente.

Bilancia

Non importa quanto tu voglia fare le cose in un certo modo, la tua famiglia potrebbe insistere per andare in una direzione diversa. Non aver paura di farlo da solo, anche se significa perdere il loro sostegno finanziario. Se le relazioni con il tuo partner non sono state così soddisfacenti ultimamente o se stai costantemente fantasticando di essere solo, potresti essere pronto a rivedere il tuo impegno e vedere se è ancora adatto a te e al tuo cuore.

Scorpione

Le critiche possono essere dolorose, anche per un cuore duro come il tuo. Le persone spesso non si rendono conto di quanto sei sensibile perché puoi proiettare un’aria di impassibilità indipendentemente da ciò che ti dicono e ti fanno. Se un rivale professionale critica uno dei tuoi progetti, potresti mettere in discussione il suo valore. Se il tuo partner ti critica oggi, prenditi del tempo per riflettere sulla conversazione e vedere se c’è del vero. Sii onesto con te stesso. Ogni rapporto ha colline e valli. Fai la pace il prima possibile.

Sagittario

I vincoli finanziari sono frustranti, soprattutto quando vedi i tuoi amici con reddito disponibile continuamente gongolanti. Invece di permettere all’invidia di minare queste relazioni, ricorda che anche tu puoi essere, fare e avere quello che vuoi. Se sei single, non dovresti confrontarti con gli altri, specialmente quando la situazione della vita amorosa di tutti è unica. Ricorda il tuo valore e inizierai a creare la ricompensa che meriti perché arriverà prima di quanto pensi.

Capricorno

Anche se hai il potere di dare ordini, oggi sarebbe saggio adottare un approccio più collaborativo. A nessuno piace sentirsi dire cosa fare, soprattutto quando si tratta di questioni che li riguardano personalmente. I leader più efficaci sono quelli che temprano la forza con la compassione. Ora la collaborazione è fondamentale nella tua vita amorosa, sia che tu sia stato con un partner per molto tempo o abbia un nuovo interesse amoroso. Stai per prendere una decisione importante e questo è il momento perfetto per iniziare una conversazione sincera su obiettivi e sogni.

Acquario

La libertà vale il suo peso in oro per una persona indipendente come te. Se sei stato benedetto con una manna finanziaria, non mettere in discussione la tua fortuna, tieni solo presente che sei stato ricompensato per le buone azioni passate. È tempo di considerare il rapporto che hai con il denaro e come si svolge nella tua vita amorosa. Se non hai un partner, potresti spendere troppo per le uscite sociali, soprattutto se c’è la possibilità di romanticismo. E se lo fai, è tempo di parlare di quei grandi sogni che non hai ancora vissuto insieme.

Pesci

Lavorare come parte di un team potrebbe far avanzare il tuo programma molto più velocemente che farlo da solo. Oggi dovresti comunicare con qualcuno che sia organizzato, pratico e orientato ai dettagli. Tra la loro precisione e la tua immaginazione potresti formare una squadra imbattibile. Continui a fidarti del tuo intuito e parte della tua saggezza è che dai al tuo partner lo spazio per fare ciò che sa fare meglio. Tutto, dalle compilation finanziarie alle attività private e appassionate, può funzionare in armonia. Tale cooperazione e prosperità romantica è una cosa rara e bella. Sfruttalo al massimo.