Oroscopo Paolo Fox 23 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Faresti bene a non prendere le voci di corridoio come una solida verità. Scopri altre cose per avere tutte le informazioni prima di decidere. Farai del tuo meglio per quanto riguarda le relazioni professionali e i tuoi consigli saranno utili a chi ti circonda. Tollererai più facilmente le carenze degli altri. Il tuo partner, i tuoi figli o la tua famiglia saranno quelli che creano l’atmosfera. Ariete, imparerai di più lasciando che gli altri si esprimano piuttosto che cercando di controllare tutto.

Toro

Questo è un momento favorevole per te. Ecco perché ti senti così amichevole e socievole con tutti. Poiché hai una sensazione di calore nello stomaco, godrai anche della tua solitudine. Devi seguire il tuo intuito e non mettere in discussione tutto. Toro, dovresti concederti delle pause durante il giorno. Avrai l’opportunità di dimostrare le tue abilità. Sii coraggioso e non esitare. Essere spensierati e allegri è all’ordine del giorno. Vivi la vita al massimo.

Gemelli

Oggi una parte di te vuole nascondersi, mentre l’altra parte vuole uscire e chiacchierare con tutti. Senza dubbio, il tuo coinvolgimento con gruppi e organizzazioni sarà positivo. In particolare, Gemelli, potresti essere coinvolto in un’impresa di beneficenza. Sarai desideroso di essere utile agli altri e di far sentire il tuo segno e la tua influenza. Insisterai nel prendere le cose sul serio, ma non andare troppo lontano. Fai attenzione a non avere i piedi per terra con persone vicine.

Cancro

Questo è un buon giorno per perseguire ciò che vuoi perché le stelle ti danno un vantaggio. Farai un’impressione favorevole sugli altri, motivo per cui le persone ti ammirano e parleranno bene di te. La fine di un problema ti aiuterà ad avvicinarti a un vecchio sogno. Potrebbe diventare ancora più reale di quanto pensi. Cancro, la tua generosità innata si sta espandendo in modo impressionante. Sarai bravo a renderti indispensabile ai tuoi cari. È in gioco la soddisfazione emotiva.

Leone

Oggi devi cambiare un po ‘le cose se vuoi fare qualcosa di diverso. Leo, vai in un posto dove non sei mai stato prima e sii proattivo nel perseguire ciò che vuoi. Sentirai una vitalità totale e nulla ti fermerà. Stufo di troppe limitazioni sociali. La pazienza non fa per te in questo momento, non cercare di spingere nulla. I tuoi impulsi nascono dai tuoi bisogni più elementari, ma non li reprimete. Sono previsti cambiamenti con il tuo partner. La passione entrerà nella tua vita.

Vergine

Sei di umore avventuroso, Vergine, quindi il viaggio e l’avventura ti piaceranno. Tuttavia, quando si tratta di questioni finanziarie, ti senti così generoso che sei tentato di dare via tutto. Ti sentirai più a tuo agio in compagnia ed è tempo per te di prenderti cura della tua relazione nel modo giusto. Un colpo di pura fortuna ti permetterà di muoverti verso i tuoi obiettivi. Non menare il can per l’aia, lascia che la tua spontaneità parli da sola.

Bilancia

Non dovresti preoccuparti dei problemi intorno a te. Dovresti essere concentrato sui tuoi obiettivi. La perfezione non è di questo mondo. Bilancia, quindi oggi sii flessibile nelle tue trattative o potrebbero durare un bel po ‘. Senti un forte bisogno di intimità e di essere coccolato. Divertiti, ne hai bisogno. Tuttavia, potresti avere una conversazione tesa con il tuo partner. Faresti meglio a guardare la tua lingua. Troverai difficile aprirti emotivamente, ma non proteggerti senza motivo.

Scorpione

Questa è una giornata solida. Le relazioni con il tuo partner e gli amici intimi saranno calde e di supporto. Oggi controlli le tue emozioni con più fiducia in te stesso. Tuttavia, assicurati di non diventare inaccessibile. Continui la rotta con ottimismo. Scorpione, ti senti più ottimista, generoso e aperto al tuo partner. È tempo per te di esprimere il tuo punto di vista su un argomento scomodo, al fine di mantenere la tua relazione su solide basi e affrontare i progetti insieme.

Sagittario

Sei in modalità lavoro perché vuoi organizzarti meglio. Vuoi anche migliorare la tua salute. Oggi, invece, si vuole giocare. Fortunatamente, gli sport fisici e l’esercizio fisico saranno sufficienti per te. Sagittario, puoi migliorare divertendoti. I tuoi nervi avranno bisogno di una pausa, non esitare a concederti e immergerti nei tuoi hobby preferiti. Se senti di non avere abbastanza controllo sulla tua relazione o sulla direzione della tua vita amorosa, non lasciarti andare, c’è molto che puoi imparare dall’inaspettato.

Capricorno

Stai attirando nuove conoscenze che saranno una risorsa positiva per il futuro. Capricorno, dovresti rimanere aperto a nuove idee. Senti il bisogno di moderare le tue azioni e questa sarà una buona cosa. Ti aspetta una giornata dinamica, che ti piacerà davvero. Gli incontri che avrai saranno piacevoli e ti renderanno più sicuro. Pace e tranquillità, calma e sensualità, questa sarebbe la tua agenda ideale. È un peccato che le agende non ti supportino, poiché il tuo partner sarebbe felice … E ne trarresti beneficio anche tu.

Acquario

Poiché oggi sei ottimista, sei incline a credere nelle tue idee. Nessuno sa dove tutto questo possa portarti. Ricorda, tutto inizia con un pensiero. I tuoi dubbi stanno scomparendo e questo ti incoraggia. Le persone invidieranno il tuo approccio dinamico. Ti senti molto più a tuo agio con te stesso e dipende tutto da te. Sguazzare nel passato significa non osare andare avanti nel futuro. Rinfresca le tue idee, Acquario, e ti sentirai meglio.

Pesci

Questo è un buon giorno per i soldi. Le vostre iniziative avranno un impatto positivo. Ti senti in grado di superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a te e sarai efficace con risultati tangibili. Il tuo umore allegro e la natura socievole ti permetteranno di espandere le tue relazioni. Tuttavia, stai chiedendo a gran voce un cambiamento, devi fuggire perché l’esotico ti sta chiamando. Pesci, non fare ancora piani, la sensazione è molto probabilmente temporanea.