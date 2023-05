Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2023, previsioni tutti i segni - Controcopertina

Ariete

Oggi dovresti maneggiare la parola con grande cautela. L’energia della giornata è piuttosto intensa e le persone tenderanno ad avere i nervi in superficie. Ariete, indossa i guanti da bambino quando ti rivolgi ai tuoi colleghi per evitare qualsiasi rischio di incomprensioni e interpretazioni errate. Dovresti anche fare del tuo meglio per bilanciare la tua energia e ridere di te stesso. In effetti, il tuo buon umore sarà il miglior scudo contro il nervosismo dei tuoi partner.

Toro

Se non hai un momento di riposo oggi, sarà senza dubbio perché senti il bisogno di realizzare i tuoi sogni artistici. Dai, rallegrati e il toro. Non è al riparo delle lenzuola dove conoscerai il successo e il riconoscimento. Soprattutto, Toro, non ascoltare le persone che dormono male perché potrebbero avere lo scopo di scoraggiarti. Ora è il momento per te di fare davvero ciò che ami e scoprire nuove passioni per te stesso.

Gemelli

La verità è che le persone fredde non sono i migliori leader aziendali. Senza dubbio oggi avrai la testa tra le nuvole e, per qualche buona ragione, sarai di umore romantico. Hai già in mente la serata che hai intenzione di organizzare per il tuo partner e sei completamente assorbito dall’abito che hai visto questa mattina in una vetrina e che vorresti regalargli per l’occasione. Gemelli, oggi ti è perdonato tutto.

Cancro

Oggi dovreste lasciare che il vostro cuore parli liberamente. A forza di essere una persona repressa e censurata dalla tua onnipresente ragione, il Cancro, finirai per atrofizzarti. Ora è il momento di lasciare che la tua natura romantica galoppi. Dovresti fare una passeggiata in riva al mare con il tuo partner, illuminare la casa con un mazzo di fiori e fare un bagno rilassante per catturare i tuoi sensi. Intellettualizzi troppo le cose, quindi dovresti risvegliare la tua sensibilità.

Leone

In questo giorno dovrai destreggiarti con le tue emozioni. Nulla di ciò che ti accade ti sconvolge. Ma attenzione al risentimento e all’aggressività. Leone, è bene che tu combatta a mani nude con una persona, per mostrargli che sei franco e che non hai paura delle sue idee. Un’altra cosa è ferire gli altri. Controlla il tuo entusiasmo e la tua sete di vincere.

Vergine

Non ti piace disperderti. Vergine, preferisci mantenere segrete le tue emozioni e, soprattutto, odi piagnucolare sulla spalla di un amico. Con il tuo partner è diverso perché puoi dirgli i tuoi problemi e, se vivi con lui, questo riguarda anche lui. Quindi oggi dovresti spalancare il tuo cuore, non c’è bisogno che tu sia la persona che condivide la tua vita. Non pensare di poter continuare a ingannarlo per molto tempo.

Bilancia

La tua intuizione sarà particolarmente accurata oggi. I segni e le impressioni che riceverai non saranno inutili, lo vedrai anche tu, quindi, Bilancia, ascoltali. Ovviamente, non improvviserai un profilo o agirai come psicoanalista nello stesso giorno, quindi probabilmente avrai solo intuizioni corrette sulle persone che conosci. Approfitta di questo vantaggio come un modo per capire meglio gli altri e testare un po ‘la tua psicologia.

Scorpione

Durante il giorno cercherai di trovare un certo equilibrio tra lavoro e tempo libero. Scorpione, potresti chiederti se non c’è una storia d’amore in giro. Vuoi stare con il tuo partner più spesso e goderti i momenti che trascorri insieme. Solo le priorità del lavoro sono tornate in pieno svolgimento. Non dimenticare che hai una carriera da condurre e un capo da soddisfare.

Sagittario

È possibile che in questo momento tu voglia iniziare una nuova storia d’amore. E oggi potresti vibrare per una persona quasi sconosciuta. Sagittario, dovresti essere ottimista perché è molto probabile che stia iniziando una passione autentica. Sei socievole per natura e iniziare una conversazione con estranei non ti spaventa. Non rimarrai deluso, potresti iniziare a parlare di pioggia e sole con qualcuno che cambierà la tua vita.

Capricorno

Hai una giornata calda davanti a te. Questo aumento anomalo delle temperature potrebbe essere dovuto alla tua agitazione romantica e sentimentale. Dovresti aprire la strada alle emozioni e alla passione. Le storie d’amore possono finire bene, nonostante quello che dice la canzone… Capricorno, dovresti lasciarti trasportare dal tuo romanticismo naturale che chiede solo di poterti esprimere. Oggi non perdete di vista il vostro lavoro. Questo è così che le questioni relative al denaro non soffrono troppo quelle del cuore.

Acquario

Se trovi la soluzione a un problema oggi, dovresti applicarla immediatamente. Acquario, non tenere per te l’idea giusta. Quello che dovresti fare è condividerlo con altre persone. Vedrai che più discuti con i tuoi partner, più velocemente supererai le tue difficoltà. La parte più difficile è fare il primo passo, ma una volta che hai preso l’abitudine di chiedere consigli alle persone intorno a te, non sarai in grado di fare a meno dei loro buoni consigli.

Pesci

Oggi sarà una giornata calda per te. Dovresti sentire appetiti insoliti e non dovresti concentrarti troppo sul tuo lavoro. Questo dice tutto. Devi riconoscere che irradi gioia e buon umore e che attiri l’attenzione di tutti quelli che incontri per strada. Questo sarà un giorno ideale per camminare, fare shopping e godersi senza moderazione il piacere di essere osservati e desiderati. Pesci, dovresti cercare di concludere la giornata con il prescelto del tuo cuore.