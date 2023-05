Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Più cerchi di attirare l’attenzione degli altri, più ti ignorano; Ovviamente, Ariete, questo è qualcosa che non trovi molto piacevole. Quindi, se non puoi imporre le tue grandi idee, prova a prenderlo con filosofia. Avrai molto più successo con le persone intorno a te se le ascolti e mostri loro comprensione e rispetto. Non scavare l’ascia di guerra contro il mondo intero, puoi anche essere sensibile e generoso.

Toro

Durante il giorno ti sentirai molto meglio quando apri il tuo cuore a qualcuno vicino. Un consiglio, Toro, se un amico bussa alla tua porta ed è disposto ad ascoltarti, non buttarlo fuori, anche se sei molto occupato. Devi aprire un po ‘la mente. Una conversazione intelligente e sensata tra amici sarà l’ideale. Puoi anche rivolgerti al tuo partner e condividere con lei le tue idee su un buon pranzo.

Gemelli

Questo sarà un giorno per goderselo come una famiglia. Andare a fare una passeggiata in un parco, visitare un museo, giocare una partita di calcio nel parco … Tutto andrà bene per i tuoi figli purché tu cerchi anche di divertirti. Se non hai figli, dovrai dedicarti a coccolare il tuo partner. Gemelli, organizza una passeggiata romantica, esci alla scoperta di un angolo di paradiso che libererà la tua mente e condividerà questo momento di relax.

Cancro

Presta molta attenzione al piccolo mondo che ti circonda, hanno davvero bisogno di te. Cancro, vorrai che gli altri vedano che sei una persona comprensiva e amorevole. Ti senti fortunato, avrai sicuramente l’opportunità di fornire una spalla calda a un amico che ha bisogno di conforto. Inoltre, sarai comprensivo agli occhi di tutti, farai amicizie leali, con le quali potrai condividere il tuo senso di generosità.

Leone

Oggi dovrai dare un’occhiata a dove passi, perché tutto servirà come pretesto per iniziare una discussione. Un consiglio, dovresti evitare di calpestare le aiuole e le aiuole del tuo vicino, se non vuoi che diventi come un’idra con te. Faresti meglio a dedicarti in questo giorno a superare i problemi e fuggire il più possibile dalle esplosioni di rabbia. Risolverete molto meglio qualsiasi conflitto se mostrerete docilità e civiltà. Non è facile per un Leone, ma dovresti fare uno sforzo.

Vergine

Per tutta la giornata di oggi, vi renderete conto che la vostra inventiva e immaginazione vi saranno di grande aiuto. Vergine, è più che probabile che tu cerchi di trovare come migliorare le tue condizioni di lavoro o sviluppare nuovi concetti che potrebbero piacere al tuo capo. Anche se sei pigro, non esitare a fare alcuni cambiamenti intorno a te. Non rimarrai a corto di buone idee e non le dimenticherai presto.

Bilancia

Sei una persona con i piedi per terra che si sforza di essere realistica. Tuttavia, oggi sarai più intuitivo del solito. Potresti avere la sensazione che alcune persone intorno a te si comportino in modo strano, ma la tua chiaroveggenza ti permetterà di capire le ragioni di ciascuna di esse. Quindi, Bilancia, fidati delle tue intuizioni. Scoprirai molte cose che fino ad ora ti erano sfuggite.

Scorpione

Durante il giorno potresti avere difficoltà a controllare le tue emozioni. Tuttavia, Scorpione, dovresti cercare di non prendere le cose troppo sul serio e pensare prima di agire. Perché potresti, per capriccio o testardaggine, prendere decisioni avventate o dire cose alle persone intorno a te di cui ti pentirai in seguito. Dovresti fare un piccolo sforzo per controllare i tuoi sbalzi d’umore.

Sagittario

Dì cosa ti passa per la testa. Oggi potrebbe essere il giorno perfetto per i Sagittario per mostrare il loro affetto e pianificare il loro futuro. Potresti prendere in considerazione l’idea di trasferirti con il tuo partner o espandere l’unità familiare. E anche se all’inizio non sei proprio sulla stessa lunghezza d’onda, raggiungerai sicuramente un accordo dopo aver avuto una lunga conversazione. Dai priorità alla tua vita di coppia.

Capricorno

Riconosci che tendi a perdere molto tempo a chiederti ogni giorno cosa porterà il domani. Ma oggi sarai più rilassato del solito e sembrerai più fiducioso in futuro. Quindi, Capricorno, non lasciare che la paura dell’ignoto disturbi la tua tranquillità. Cerca di trascorrere più tempo con il tuo partner e goditi ogni momento che puoi condividere insieme. Domani riprenderai le tue cattive abitudini.

Acquario

Ti piace il buon cibo e i buoni vini. Acquario. E di tanto in tanto ti godi cene opíparous ben innaffiate con le tue etichette di riferimento nel tuo ristorante preferito. Ma dovresti pensare che il tuo partner potrebbe non condividere sempre il tuo entusiasmo per questo tipo di serate. Inoltre, dovresti fare un piccolo sforzo per compiacerla. Quindi taglia la pera in due. Quindi, per una volta, prendi i biglietti per andare a vedere una mostra prima di andare a pranzo.

Pesci

Il tuo umore potrebbe essere molto volubile oggi, Pesci. La posizione attuale dei pianeti tende a renderti ipersensibile, quindi cerca di non perdere il controllo delle tue emozioni. Se sei stressato, potresti esplodere rabbiosamente in pochi secondi. Invece di indulgere in questi eccessi, dovresti rimanere molto zen, sai: meditazione, respiro e mente vuota. Non c’è bisogno di attaccare gli altri, rimanere ottimisti e tutto andrà bene.