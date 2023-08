Oroscopo Paolo Fox autunno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Amore: In amore, l’autunno sarà un periodo di riflessione per i Sagittario. Valutate se le relazioni attuali sono in linea con i vostri obiettivi a lungo termine. I single potrebbero sentirsi più selettivi nella scelta del partner.

Fortuna: Sul fronte finanziario, l’autunno richiederà prudenza. Evitate di prendere rischi eccessivi e cercate di risparmiare per affrontare eventuali imprevisti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Amore: Per i Capricorno, l’autunno potrebbe portare stabilità nelle relazioni. Sarà il momento di rafforzare i legami esistenti e di fare progetti con il partner. I single potrebbero sentirsi più aperti a nuovi incontri.

Fortuna: Sul versante finanziario, l’autunno porterà buone opportunità di guadagno. Mantenete l’attenzione sul vostro lavoro e cercate di sfruttare al meglio le possibilità che si presenteranno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Amore: In amore, l’autunno porterà momenti di profonda intimità per gli Acquario. Le relazioni potrebbero evolversi in modo positivo, ma evitate discussioni inutili. I single potrebbero fare incontri emozionanti.

Fortuna: Sul lato finanziario, l’autunno richiederà prudenza. Evitate di fare spese eccessive e cercate di risparmiare per eventuali emergenze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amore: Per i Pesci, l’autunno potrebbe portare una nuova vitalità nelle relazioni. Sarà il momento di esprimere i vostri sentimenti in modo sincero. I single potrebbero fare incontri significativi.

Fortuna: Sul fronte finanziario, l’autunno richiederà attenzione alle spese. Pianificate le vostre finanze con cura e cercate di risparmiare per obiettivi futuri.