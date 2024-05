Montero aveva previsto tutto: esulta al gol di Yildiz e alla rimonta della Juventus

L’allenatore ad interim della Juventus ha celebrato con euforia il gol del 3-3 contro il Bologna, rivelando di aver predetto la rimonta alla squadra. Una serata indimenticabile per Montero e per i tifosi bianconeri.





Paolo Montero non è riuscito a trattenere l’entusiasmo dopo il gol del definitivo 3-3 che ha sancito il pareggio tra Bologna e Juventus in una partita di campionato incredibilmente avvincente. L’allenatore ad interim dei bianconeri, incaricato di guidare la squadra per le ultime due partite, ha mostrato tutta la sua gioia quando ha visto Yildiz segnare il gol del pareggio. Un momento che Montero aveva già immaginato, come ha raccontato ai microfoni di Sky. L’allenatore uruguaiano era convinto che la Juventus potesse ottenere almeno un punto, nonostante il pesante svantaggio iniziale di tre reti contro il Bologna.

Montero corre verso il campo dopo il pareggio di Yildiz

“Ero euforico al momento del pari, avevo già detto a Chiesa che con un gol avremmo potuto pareggiare la partita, ci serviva un episodio” ha spiegato Montero. È stato proprio Federico Chiesa a recepire il messaggio, segnando il primo gol della rimonta in soli 8 minuti. L’entusiasmo di Montero ha immediatamente conquistato i tifosi bianconeri, che sui social hanno celebrato quel momento, sottolineando come non si vedesse da tempo quella determinazione tipica della Juventus, il cosiddetto dna Juventus.

Nonostante anche Allegri avesse mostrato tale determinazione, l’euforia di Montero, che in soli due giorni è stato catapultato alla guida della prima squadra, ha ulteriormente evidenziato il suo attaccamento ai colori bianconeri e al club. “Per me è una situazione speciale, non so come descriverla. Mi hanno dato una gioia molto importante, io sono qui da due giorni e mi hanno trattato con molta umiltà pur non conoscendomi” ha raccontato Montero, svelando i dettagli di un momento che sicuramente non dimenticherà facilmente.

Montero ha anche sottolineato l’importanza dell’unità del gruppo: “Ho trovato un gruppo molto unito, questi risultati non li ottieni se non sei unito” ha spiegato, riconoscendo il merito del lavoro svolto da Allegri fino alla conquista della Coppa Italia. Tuttavia, Montero è ben consapevole del suo futuro: “Dopo queste due partite torno a Vinovo per lavorare con i giovani, sono molto felice di essere tornato alla Juve”.

La serata al Dall’Ara è stata speciale anche per la presenza, sull’altra panchina, del tecnico che potrebbe presto prendere il posto di Montero come allenatore della Juventus. Ma Montero, con la sua grinta e la sua passione, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, regalando ai tifosi bianconeri un momento di grande emozione.