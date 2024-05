Michela intrappolata nell’auto finisce nel fiume, muore a 25 anni: “Perdiamo la parte migliore di noi”

La comunità di Villa Verucchio si stringe intorno ai familiari e al fidanzato di Michela Lazzaretti, deceduta in un incidente stradale a Favignano sul Rubicone. Il ricordo commosso di chi le voleva bene.





Lo strazio dei genitori e del fidanzato della 25enne Michela Lazzaretti, tragicamente scomparsa in un incidente stradale a Favignano sul Rubicone. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, la ragazza era già senza vita, ancora allacciata alla cintura di sicurezza.

L’auto che sbandava, urtava un terrapieno e si ribaltava, finendo la sua corsa nel letto del fiume, intrappolando per sempre la sua conducente. È la drammatica sequenza del tragico incidente avvenuto domenica scorsa a Favignano sul Rubicone, che ha strappato la vita alla giovane Michela Lazzaretti, di soli 25 anni. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, dove Michela risiedeva ed era molto conosciuta, gettando nello sconforto la sua famiglia, tra cui il padre, candidato a sindaco.

L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 19:30 di domenica, tra le frazioni di Fiumicino e Capanni di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì Cesena. All’altezza di una doppia curva, Michela ha perso il controllo della sua Chevrolet Matriz, impattando contro un terrapieno. L’auto si è ribaltata ed è finita nel letto del fiume, da cui purtroppo la giovane non è riuscita a uscire.

A dare l’allarme è stata l’amica coetanea che viaggiava con lei sul sedile passeggero e che è riuscita a uscire dal veicolo prima che questo fosse invaso dall’acqua. La giovane è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Michela Lazzaretti, invece, non è riuscita a mettersi in salvo e, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, era già deceduta, ancora legata alla cintura di sicurezza. La notizia si è diffusa rapidamente, raggiungendo i familiari e il fidanzato della 25enne, che hanno voluto riservarle un ricordo speciale attraverso i social.

“Il destino ci ha voluto dividere… sarai sempre la parte migliore della mia vita… ogni respiro che mi rimarrà sarà l’aria che avrei voluto darti per vivere”, ha scritto commosso il padre Giancarlo. “Eri la migliore di tutti noi per il tuo modo di essere spontanea e per la tua voglia di vivere. Io spero, in questi pochi anni, troppo pochi, di averti fatto sentire amata come meritavi. Sarai sempre una grande parte di me e ti porterò nel cuore ovunque andrò. Ti voglio ricordare per la donna fantastica che eri e per la madre e la moglie che sapevo tu potevi essere”, ha scritto invece il fidanzato Anthony.

I funerali di Michela Lazzaretti si terranno oggi, martedì 21 maggio, alle ore 19:30, con una messa presso il Convento Santa Croce – Ordine Frati Minori a Verucchio.

La tragica scomparsa di Michela ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e nella comunità di Villa Verucchio. La sua memoria vivrà nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata, testimoniando il segno profondo che ha lasciato con la sua vita.