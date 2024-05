Malena La Pugliese: ‘La misura perfetta non è quella di Rocco Siffredi. L’importanza di amare il prossimo’

Malena La Pugliese è a Milano per festeggiare i 25 anni di un famoso locale. Non fate i finti tonti: sapete benissimo chi è Malena La Pugliese. Anche se magari non l’avete sentita parlare molto, grazie all’intervista di Wad dimostra di essere anche molto simpatica.





Malena La Pugliese, il cui vero nome è Filomena Mastromarino, è una pornostar lanciata da Rocco Siffredi (su cui Netflix sta preparando una serie tv, probabilmente con protagonista Alessandro Borghi). Nota anche come Malena Nazionale, nel 2017 ha partecipato a L’Isola dei Famosi ed è stata ospite per la prima volta a Radio DEEJAY, ai microfoni di Deejay Chiama Italia.

Laureata in Scienze Biochimiche, prima di dedicarsi al cinema per adulti, Malena La Pugliese si è occupata di politica: per il Partito Democratico è stata delegata nazionale.

Recentemente, Malena La Pugliese ha partecipato al videoclip di Che Uomo, canzone dei rapper bbno$, Nello Taver e Tuzzo, in cui viene citata. Malena, Nello Taver e Tuzzo sono stati ospiti giovedì 22 settembre 2022 nella trasmissione Say Waaad? in onda ogni sera feriale dalle 20 alle 22.

Durante l’intervista a Radio DEEJAY, Wad ha chiesto a Malena di disegnare su una lavagnetta il pene perfetto. Molti rimarranno sorpresi: prendendo la misura con il braccio, il disegno non è extra large.

“Tutti i ragazzi, quando faccio serate ed eventi, mi dicono sempre che sono molto piccola dal vivo, mentre nei video sembro gigante. È l’effetto della telecamera. E come sembro più grande io lo sembra anche il resto. Certo, ci sono delle eccezioni. Per me però la dimensione perfetta non è alla Rocco Siffredi: direi un 18 e mezzo, 19 centimetri.” – Malena La Pugliese

Malena La Pugliese non è ancora su TikTok, ma forse dopo l’intervista di Wad aprirà anche lei il suo profilo:

“Vedo che c’è la funzione POV su TikTok. Io sono una persona molto più carnale, non sono una tipa da intelligenza artificiale. Ma siccome non ho il dono dell’ubiquità, tra un po’ dovrò usarlo anche io. Seleziono molto: non faccio tantissimi film, show e OnlyFans. Anche se aspetto che lo Stato ci regolarizzi come influencer.” – Malena La Pugliese

Malena La Pugliese dispensa anche consigli sull’autostima e su come essere più felici:

“Non mi sono mai sentita bella, ma erotica sì. Dovrebbero farlo tutte le donne. L’errore che si fa è dire: bisogna amare sé stessi per amare gli altri. Innanzitutto, imparate ad amare gli altri, perché poi vi ritorna quell’amore. Stare in mezzo a persone piacevoli, attraenti o fortemente erotiche, o comunque che ci piacciono, che ci fanno sorridere, fa diventare anche te più piacevole e quindi, di conseguenza, acquisti autostima.” – Malena La Pugliese

La presenza di Malena La Pugliese a Milano è stata non solo un’occasione di celebrazione, ma anche un momento per condividere riflessioni personali e professionali, dimostrando come la sua personalità vada oltre l’immagine pubblica, con una profondità che ha saputo conquistare il pubblico.

