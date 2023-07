Oroscopo Paolo Fox domani 1 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

A torto oa ragione, inizierete la settimana irrequieti e preoccupati, soprattutto per questioni legate al lavoro e alle finanze. Forse l’unica cosa che ha fatto scattare gli allarmi è stata una voce o qualche altra questione poco importante, ma la verità è che oggi potresti avere una brutta giornata e non ce n’è motivo.

Toro

Oggi inizi una settimana che sembra molto fortunata per te, una settimana di successi e buone notizie, sia lavorative che personali. Il fortunato pianeta Giove ti sta aprendo la strada ed eliminando le difficoltà. Nel caso in cui in questi giorni inizi le vacanze, andrai alla grande.

Gemelli

Urano presiede al tuo destino e ti porterà cambiamenti inaspettati in meglio: dopo alcuni momenti di incertezza, la tua vita ricomincerà a muoversi con grande forza. Periodo ideale per viaggiare e dare un deciso cambio di rotta alla propria vita, conoscere posti e persone nuove. Lasciati guidare dal tuo cuore in questo momento.

Cancro

Oggi avremo un influsso molto potente di Urano che vi destabilizzerà e vi farà prendere da paure e ansie che hanno molto più a che fare con la vostra immaginazione che con la realtà. Quando sembrava che tu fossi già molto più calmo, improvvisamente ti sentirai di nuovo molto ansioso e insicuro.