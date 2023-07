Oroscopo Paolo Fox domani 1 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La fortuna è con te in questo momento molto più che in altri momenti. Il Sole è nel vostro segno e vi dà il suo massimo aiuto e protezione, ma il benefico Giove governa anche il vostro destino e vi condurrà per le migliori strade e vi separerà da tutti coloro che vogliono farvi del male. Oggi avrai l’opportunità di verificarlo.

Vergine

Oggi ti aspetta una giornata difficile e molto scomoda perché Urano ti porterà molti problemi, o questioni in sospeso, del tutto inaspettate per te, e di conseguenza la prenderai piuttosto male, non tanto perché dovrai affrontare problemi ma perché non te li aspettavi Devi cercare di controllarti.

Bilancia

Inizierai la settimana mostrando una grande attività in tutte le direzioni e con un atteggiamento più felice o più eccitato del solito. Che tu stia andando in vacanza o tornando al tuo solito lavoro oggi, non ti lascerai guidare dal destino, ma sarai tu a prendere l’iniziativa.

Scorpione

Tempo ideale per fare vacanze e viaggiare, hai un grande bisogno di staccare dalla tua solita realtà, di provare nuove sensazioni e vedere nuovi paesaggi. Ma nel caso in cui sia il contrario e oggi tu debba tornare a lavorare, non ti andrà male, ma piuttosto il contrario. Stai vivendo un momento fortunato.