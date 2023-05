Oroscopo Paolo Fox domani 1 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Agisci con fiducia nelle tue possibilità, non hai niente da perdere e tutto da guadagnare. Nel campo della salute, invece, bisogna stare più attenti. Cercare di mantenere certi argomenti totalmente discreti è un errore, perché alla fine finiranno per saperlo. È meglio controllare la comunicazione prendendo l’iniziativa. Se pensi in modo negativo stai limitando tu stesso le tue possibilità. Essendo un po’ più positivo sarai in grado di attirare la fortuna verso le cose che fai.

Toro

Presto ti arriverà l’opportunità di cui hai bisogno, aspetta ancora un po’ e non prendere strade guidate dalla disperazione. La fretta può farti perdere opzioni. Se ti propongono un’attività, non rifiutarla la prima volta, prenditi del tempo per studiarla a fondo. Questo potrebbe non essere il momento, ma in futuro potrebbe essere molto interessante. I tuoi rapporti con gli altri sono mediati dalle delusioni e dai tradimenti degli ultimi tempi, ma prima o poi dovrai riaprire il tuo cuore.

Gemelli

Se la presenza di una persona ti infastidisce, allontanati da lei, non devi sopportare nulla. Oggi incontrerai un parente che non vedi da molto tempo. Le tue finanze stanno crescendo molto velocemente, tanto che non hai il tempo di fare un’analisi chiara di ciò che è meglio per te per avere la situazione sotto controllo. Rallenta un po’. Le cose che porti in segreto rischiano di venire alla luce e di diventare un grattacapo per te e per chi ti circonda. È ora che ti allontani da quel casino.

Cancro

La tua sensibilità è un’arma a doppio taglio, a volte ti porta a livelli di soddisfazione che altri non riescono a raggiungere e altre volte ti porta sull’orlo della depressione. Il modo migliore per agire in questo momento è affrontarlo, se continui a tirare i fili dall’anonimato qualcuno può accusarti di cospirazione. A casa, momento di passione. Ultimamente ti senti molto attratto da tutto ciò che è trascendentale, specialmente quello che ha a che fare con la filosofia e la religione. Potresti trovare alcune risposte su quel percorso.