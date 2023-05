Oroscopo Paolo Fox domani 1 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Hai poco tempo, ma devi dedicarlo a chiarire sia la tua mente che il tuo cuore e potrai farlo solo in solitudine. Fuggi dal trambusto il più possibile. Vivi in ​​un continuo stato di allerta che ti provoca ansia e stress. Non dovresti considerare tutto come una competizione, è più intelligente combattere solo quando puoi vincere molto. Fai molta attenzione alle questioni legali, sei esposto a una truffa in cui diverse persone accetteranno di farti del male. La tua difesa sta nell’anticipare il gioco.

Vergine

L’armonia che sei riuscito a costruire tra il tuo corpo e la tua anima è fondamentale per definire quale sarà la tua futura personalità. I presagi non possono essere migliori. Perdere una battaglia non significa perdere la guerra. Nonostante gli alti e bassi, è nel tuo interesse essere persistente e mantenere le tue scommesse, perché a lungo termine è l’opzione più redditizia. Eliminare completamente carne e pesce dalla tua dieta è un’opzione, ma è meglio che tu prenda questa decisione dopo esserti informato su tutto ciò che può significare per la tua salute.

Bilancia

Sei sempre disposto a sperimentare, e questo ti dà soddisfazione, ma fai molta attenzione a non mettere a repentaglio i valori fondamentali della tua esistenza. Le stelle non si stancano di favorirti in questi giorni, ma tieni presente che un giorno la tua fortuna deve finire. Modera i tuoi rischi, abbassa il pistone a poco a poco o puoi schiantarti. Se hai intenzione di fare un lungo viaggio in macchina, assicurati che tutti i dettagli siano perfettamente collegati. E soprattutto riposati a sufficienza nelle ore precedenti.

Scorpione

Stanno arrivando tempi di tensione che dovrai sopportare da solo. Le tue armi saranno la serenità e l’analisi, non permettere che la pressione ti raggiunga. Stai molto attento con i rimedi della nonna, o meglio, stai attento con la nonna a cui presti attenzione. A volte la medicina alternativa è molto utile, ma in altri è fatale. Un incontro con gli amici che promette di essere calmo può trasformarsi in un’intera festa e potrebbe non essere adatto a te. Al lavoro dovrai difendere vigorosamente il tuo punto di vista.