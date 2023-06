Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Se devi fare un lavoro importante in questi giorni, controlla i tuoi strumenti in modo speciale, perché puoi ricevere una spiacevole sorpresa. Nonostante una celebrazione importante sia molto vicina, ti concentri sul lavoro, perché oggi ti verrà presentata una situazione che richiederà tutta la tua attenzione. Di tanto in tanto è conveniente sottoporsi a un controllo medico per prevenire possibili squilibri nel proprio corpo. Inoltre, sarai molto più calmo.

Capricorno

Cerca di non lasciare nulla in sospeso per i prossimi giorni, sarai più stanco e con meno voglia di lavorare di adesso. Non preoccuparti troppo dei debiti, l’economia non sarà uno dei tuoi problemi principali in futuro. Tuttavia, non aumentare neanche il tuo debito. Non cadere nella trappola di affrontare una persona che ha più potere di te. Non è mai stato il tuo stile e ora non lasciarti consigliare da voci maligne. Piacevoli sorprese a casa tua.

Acquario

Essere sempre il cardine nelle zone in cui ti muovi non giova affatto alla tua salute. Essere nel mezzo significa che la maggior parte dell’usura ricade su di te. La soddisfazione che il tuo partner produce fa andare la relazione sulla strada giusta. Al lavoro, opportunità imbattibili per ottenere presto una promozione. La mancanza di attività ti annoia. Cerca alternative all’effetto devastante della routine. Una buona alternativa potrebbe essere la lettura o addirittura lo studio.

Pesci

Non trattenerti, lascia andare tutto ciò che devi lasciare andare e non tenere nulla dentro o marcirà a poco a poco e ti farà molto male a livello emotivo. Le diete rigide non ti si addicono troppo, potrebbero far soffrire il tuo corpo a breve termine. Inizia in piccolo e alza gradualmente l’asticella. La pace in casa scompare, almeno per qualche giorno. Potresti essere tu a cogliere la passività degli altri quando si tratta di collaborare alle faccende domestiche. È necessario.