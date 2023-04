Oroscopo Paolo Fox domani 1 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Le tue forze ora ti spingono in avanti, ma verrà un momento in cui dovrai fermarti per riposare. Se non lo fai volontariamente, lo farai costretto da una malattia. Oggi sarà più una corsa ad ostacoli che una discesa sulla neve. Lo strumento migliore sarà la pazienza, e gli alleati più appropriati, amici per tutta la vita. Per te ormai l’amore è tutto e tutto ruota intorno alla persona che ami. È uno stato che favorisce la salute della tua anima, ma che può influenzare negativamente il tuo lavoro futuro.

Capricorno

L’aspetto economico è quello di cui ti devi preoccupare di meno, nonostante ora sembri essere il tema più rilevante. Anche se ti costerà molto finire la giornata, alla fine la chiuderai con risultati migliori di quanto ti aspettassi. Lascia tutto ben legato e ti godrai il fine settimana. Ma tieni presente che finora al lavoro sono stati molto comprensivi con te e con le circostanze personali che ti circondano, ma quel credito sta iniziando a esaurirsi, reagisci presto. Dovresti prenderti più cura della tua relazione sentimentale.

Acquario

Se non riesci a trovare quello che cerchi nella tua relazione, non rinchiuderti, cerca nella comunicazione la via più breve per risolvere i problemi di entrambi. Se devi fare movimenti di denaro che comportano qualche complicazione, è meglio che ti lasci consigliare, anche se quel consiglio ti costa un po’ di soldi. Devi fare un piccolo passo indietro sulla strada verso gli obiettivi che persegui, non crollare al primo inconveniente che si presenta. Il futuro appartiene a chi persevera.

Pesci

Qualcuno vicino a te cerca di contattarti per chiedere consiglio su un conflitto familiare. È meglio che tu stia fuori dalle controversie che non ti riguardano. Nonostante le tante offerte che avrai, il tuo umore non è dei più adatti alla festa. Se non hai voglia di uscire, opta per la lettura o per un’attività tranquilla e rilassante. Consenti a una persona che ti chiede con insistenza di entrare nella tua vita, perché ti restituirà immediatamente l’illusione. Devi iniziare a dimenticare il passato adesso, anche se ti costa.