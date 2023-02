Oroscopo Paolo Fox domani 10 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Ariete

Dal tuo ambiente familiare ti chiederanno oggi un parere su una questione di una certa importanza, che ti metterà in difficoltà. Il modo migliore sarà la sincerità, anche se ti rende nemico. Se oggi ti trovi di fronte a un problema difficile da risolvere e non sai come affrontarlo, considera questa possibilità: è probabile che tu stesso sia una parte importante dello stesso problema. Giornata soggetta a problemi sulla strada. Guida con prudenza e non lasciarti trasportare dagli atteggiamenti irrazionali degli altri al volante, perché può essere molto pericoloso.

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Toro

Il tuo spirito oggi ha bisogno di un po’ di aria fresca, di spazi aperti per potersi ossigenare. Se il tempo lo permette, sali sulla montagna per trascorrere la giornata o fai una lunga passeggiata sulla spiaggia. Nonostante il litigio occasionale con il vostro partner, alla fine sarà proprio questo che vi aiuterà a superare e risolvere uno dei problemi che più vi preoccupano. Ringrazialo in modo appropriato. Una persona che consideri l’opposto delle tue aspirazioni al lavoro può cambiare sorprendentemente il suo atteggiamento nei tuoi confronti. Potrebbe essere il momento di avvicinarsi a lei e renderla tua alleata.

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Gemelli

Chiudersi in casa ti porterà solo più malinconia. Approfitta della giornata per uscire con gli amici a bere qualcosa e fare due chiacchiere. Non fumare troppo, meglio niente. Come ben sai, due non discutono se uno non vuole. In questi momenti ti conviene soprattutto parlare, perché le discussioni non contribuiscono né chiariscono nulla. Non esagerare durante le cene. Se è da tempo che stai pensando di consolidare il rapporto con il tuo partner abituale, e stai addirittura pensando di “legalizzarlo”, questo è un buon momento per tirare fuori la cosa e molte persone ne saranno felici.

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Cancro

Questo è un buon momento per fare un viaggio non troppo lungo, per visitare zone della tua provincia che non conosci. Scegli bene la tua compagnia, perché il divertimento può condizionarti. È molto probabile che in questi giorni il vostro rapporto sarà messo a dura prova. Il tuo desiderio di libertà domina il tuo umore e ti metterà sull’orlo della rottura. Pensaci due volte, ma non tre. Se ti senti vittima di bullismo o di qualche forma di persecuzione sul lavoro o in classe, non esitare a chiedere aiuto, perché questa situazione può complicare la tua esistenza se dura a lungo.