Oroscopo Paolo Fox domani 10 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Al lavoro inizia una giornata molto sfavorevole, in cui gli errori commessi negli ultimi giorni peseranno molto su di voi. Ti costerà molto capovolgere la situazione. Evita la tua tendenza a controllare tutto, richiede troppo tempo ed è proprio quello che non hai in eccesso. Devi imparare a fidarti del lavoro degli altri. Questi sono giorni inappropriati per godersi la vita, perché gli obblighi consumano tutto il tuo tempo. Pensa che è qualcosa di temporaneo e che presto tornerai alla normalità.

Capricorno

Dovresti assicurarti che la tua dieta sia per lo più cibi naturali e, soprattutto, evitare quei piatti troppo conditi. Il tuo stomaco prima e la tua salute dopo ti ringrazieranno. Il tuo spirito è ora aperto a nuovi punti di vista, sei più tollerante nei confronti di coloro che non la pensano esattamente come te e sei abbastanza paziente da ascoltare attentamente. Anche se il buonumore che di solito guida la vostra esistenza non è dei migliori, provate a fare buon viso a cattivo tempo, le cose saranno un po’ più sopportabili.

Acquario

Ogni giorno sei più apprezzato al lavoro, i tuoi superiori colgono al primo sguardo il valore delle tue iniziative e hai molte opzioni per ottenere una promozione nel prossimo futuro. Stai per fare un passo sbagliato in una questione molto importante, non dovresti trascurarti e, se puoi, dovresti farti consigliare da un professionista. Soprattutto, ridurre i rischi. Anche se non l’hai cercato, troverai l’aiuto di una persona che può spingerti molto nella tua carriera professionale. Sii grato, perché in futuro potresti averne bisogno.

Pesci

Se il tuo lavoro ti costringe a mangiare fuori, cerca di scegliere locali che tengano particolarmente alla freschezza del cibo, anche se il menu potrebbe essere un po’ meno allettante. A volte pensi che tutto sia permesso e non lo è. Sei soggetto alle stesse limitazioni degli altri, non rivendicare privilegi che non hai. Se ti comporti in modo invadente, perderai gli amici. È iniziata una serie molto positiva per quelli del tuo segno, che vedono come i problemi si dissolvono come lo zucchero nell’acqua e addolciscono così la loro esistenza. Goditi questi momenti.