Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Oggi è un’ottima giornata per lasciarsi alle spalle dispiaceri, preoccupazioni e zaini pesanti del passato e andare avanti con grande determinazione e ottimismo. Marte, il vostro pianeta dominante, forma un ottimo aspetto con l’Ariete e riuscirete a superare qualsiasi difficoltà materiale o emotiva. Giornata favorevole per viaggiare.

Toro

Uno dei tratti più caratteristici della tua personalità è che di solito non ti piace cambiare nulla, apprezzi la stabilità sopra ogni altra cosa. Tuttavia, ci sono momenti in cui è assolutamente necessario non solo cambiare, ma dare una svolta radicale alla nostra vita. E questo sarà, appunto, quello che capirete oggi.

Gemelli

Oggi tutti vi vedranno felici e divertiti, rallegrando la giornata e parlando tra di loro, ma anche se lo nascondete magistralmente, la verità è che siete tesi o preoccupati per questioni lavorative o finanziarie che dovrete affrontare a breve. . Ma risparmia quella tensione perché andrà tutto bene.

Cancro

La tua vita sta per subire un cambiamento altamente positivo che andrà anche a consolidarsi, eppure oggi, almeno per una parte della giornata, ti sentirai irrequieto o preoccupato, o poco comunicativo, a conferma ancora una volta che il tuo peggior nemico sei tu stesso. Il destino ti apre strade nuove e migliori. Fidati di lui.