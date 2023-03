Oroscopo Paolo Fox domani 10 marzo 2023, le previsioni

Ariete

La luna piena ti porterà uno stato di irrequietezza per motivi che non puoi scoprire e, quindi, potrebbe essere difficile per te addormentarti. Sarà opportuno iniziare lezioni di yoga o fare alcuni massaggi terapeutici per calmare la mente e rilassare il corpo.

Toro

In questa luna piena la sfida sarà quella di aprirsi, di mostrarsi e di condividere con le persone intorno a te i tuoi tesori più preziosi. Se riuscirai ad abbattere le barriere che ti allontanano dagli altri conoscerai una nuova realtà, la tua vita si svelerà con altre sfaccettature e ti sentirai pieno.

Gemelli

Le questioni familiari e domestiche richiederanno più dedizione. Il pensiero di riparare la tua casa, acquistare una proprietà o trasferirti in un luogo che meglio si adatta alle tue aspirazioni perseguiterà la tua mente. La tua priorità sarà quella di raggiungere un tenore di vita migliore.

Cancro

Saranno attivate le comunicazioni con l’estero, le visite di parenti che vivono lontano e la possibilità di effettuare piccoli viaggi. Studi di spiritualità e letture cattureranno il tuo interesse. Sarà importante distribuire la gamma di opzioni.

Leone

Otterrai denaro in modi insoliti, quindi uscirai dai guai e coprirai le tue spese. Inoltre, avrai lucidità per gestirti, fare buoni affari e migliorare la tua economia. Se ricevi proposte commerciali, prenditi il tempo necessario per analizzarle attentamente.

Vergine

Questa luna piena nel tuo segno ti porterà a prendere decisioni importanti nel campo dell’amore, delle società e delle relazioni in generale. Ci sarà l’opportunità di stabilire la tua posizione e impostare le condizioni. Le iniziative che prenderai saranno fondamentali per il tuo futuro.

Bilancia

Sotto l’influenza della luna piena era tempo di indagare su questioni incompiute o segrete. Oggi cercherai di isolarti da tutto ciò che ti disturba perché ti renderai conto che alcune situazioni negative intorno a te influenzano la tua salute. Fai un rituale di purificazione.

Scorpione

La tua personalità avvolgente troverà la stima dei tuoi amici e parteciperai ad eventi o incontri dove metterai un tocco di colore. Ti circonderai di persone pratiche, schematiche e realistiche che ti aiuteranno a realizzare i tuoi nuovi desideri personali.

Sagittario

Un obiettivo che hai cercato per molto tempo si materializzerà finalmente dandoti un senso di realizzazione. È probabile che sarai ricompensato o che finalmente riceverai quell’appuntamento che ti aspettavi. La tua famiglia ti darà il suo sostegno e vivrai momenti di grande emozione

Capricorno

Avrai la saggezza di distinguere e sfruttare le opportunità lungo la strada. Otterrai una borsa di studio, pianificherai un viaggio o risolverai i tuoi problemi legali. Qualcuno che senti come un fratello ti accompagnerà in questo momento di pienezza.

Acquario

Puoi ricevere entrate extra da cause legali, eredità o successioni e svolgerai operazioni commerciali in cui dovrai far emergere i tuoi talenti per la negoziazione. Sarà anche un buon momento per eseguire una pulizia interna e sbarazzarsi di abitudini dannose.

Pesci

Con la Luna Piena nel segno opposto era tempo di vedere i risultati di una partnership o alleanza iniziata pochi giorni fa. Se sei soddisfatto, continua a rivolgerti a quella relazione e se non la sciolgi. Unisciti solo a quelle persone che danno e non tolgono.