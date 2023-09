Oroscopo Paolo Fox domani 10 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Prenditi cura del modo in cui esprimi le cose. Senza sacrificare la sincerità, cerca di non ferire i sentimenti degli altri con allusioni troppo dirette in pubblico. Vi aspettano giornate entusiasmanti in campo sentimentale, con alti livelli di coinvolgimento da entrambe le parti. Se ti impegni adesso, lo sarà per molto tempo. Prenditi del tempo per decidere quali cambiamenti stanno arrivando sulla tua strada. Non potrai evitarli, ma puoi farli con attenzione, in modo da poterli assumere senza cadere in crisi.

Nonostante i problemi abbiano reso la tua vita infelice negli ultimi tempi, in futuro queste dure esperienze serviranno a renderti più forte e coerente. Giorni inclini alla riconciliazione con il tuo partner. I punti di disaccordo saranno coperti da momenti di affetto e sesso che vi solleveranno il morale. Il perfezionismo che di solito mostri è garanzia di successo, ma a volte ti porta più di un problema con chi ti circonda. Devi essere più flessibile.

Bilancia

La cosa più intelligente oggi sarà riconoscere i propri errori e imparare da essi. Negarli davanti agli altri ti porterà solo a commettere ogni volta gli stessi errori. Non ti senti bene con il tuo partner e non sai davvero il perché. Smetti di pensare a cosa ti disturba del suo comportamento e, se è importante, parlane con lei. La mancanza di concentrazione oggi sarà all’origine di un errore che, anche se non sarà molto rilevante, vi metterà in una situazione imbarazzante. Fai attenzione.

Scorpione

Non è il momento migliore per le avventure lavorative. Mantieni la tua situazione almeno per qualche mese, perché un cambiamento potrebbe destabilizzarti eccessivamente e non ti conviene. Oggi sarà il giorno delle tentazioni, e non in un’occasione, ma in diverse. Ignora le provocazioni se non vuoi mettere a rischio la tua stabilità. Oggi avrai l’opportunità di ridere di chi ti ha preso in giro. Il tempo dimostrerà che avevi ragione e che quella ragione ti ha dato anche dei vantaggi finanziari.