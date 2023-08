Oroscopo Paolo Fox domani 11 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La fortuna non è sempre ottenere grandi successi o avere un grande amore o altre cose simili, inoltre a volte la fortuna è che qualcuno che non è positivo per te se ne va alla fine della tua vita, anche se sei molto dispiaciuto perché sei convinto del contrario. A volte la vita ci fa molto male per il nostro bene.

Capricorno

Fai attenzione all’invidia e alle “pugnalate alle spalle”. State attraversando un momento abbastanza positivo dal punto di vista degli astri, ma prima o poi la sfortuna potrebbe finire per affacciarsi nel destino dei Capricorno. Non rilassarti e non abbassare la guardia perché i tuoi nemici riappariranno all’improvviso.

Acquario

Hai bisogno di riposare e disconnetterti di più, perché anche se ti stai godendo la vacanza, la tua testa non si rilassa mai e nemmeno i tuoi nervi. Ma la verità è che da una stagione sei sempre più sfinito e hai bisogno di “fermare i motori” e poterti godere qualche momento di vera pace, anche se ora non puoi.

Pesci

Sta arrivando qualcosa di molto bello per te, che si tratti di una persona cara che viene da un posto lontano o di una buona notizia. Dopo alcuni giorni che non sono stati molto piacevoli, ora la situazione può cambiare inaspettatamente e improvvisamente perché oggi troverai eventi eccellenti nella tua vita intima.