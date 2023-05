Oroscopo Paolo Fox domani 11 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi sarà una buona giornata per te, ma soprattutto per questioni di cuore, principalmente amore o amicizia, è anche probabile che troverai qualche gioia inaspettata, qualche esperienza o evento che ti renda un po’ più felice. E non si può escludere che molto di questo avvenga sul posto di lavoro.

Toro

Forse l’influsso di Urano, molto potente in questi giorni, vi farà sentire un po’ in ansia per le grandi differenze che esistono tra la vita e le cose che avete rispetto a ciò che vorreste. Oggi sarai molto consapevole di ciò che vorresti avere e non hai. Ma a parte questo, non avrai davvero una brutta giornata.

Gemelli

Urano domina il cielo e questo è un periodo ricco di sorprese e cambiamenti inaspettati, quindi oggi dovete essere vigili, poiché le cose non andranno come vi aspettate. Hai tutto pronto per trascorrere una bella giornata di lavoro, ma le cose possono andare storte perché c’è sempre qualcosa che non ti aspettavi.

Cancro

A poco a poco le stelle stanno migliorando per te, e questo si traduce in strutture per materializzare i tuoi sogni e dissoluzione o rimozione di ostacoli. Ma non devi dimenticare che il più grande di tutti gli ostacoli è solitamente dentro di te, sotto forma di paura, angoscia o esitazione. Ciò può ritardare i tuoi risultati.