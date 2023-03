Oroscopo Paolo Fox domani 11 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oggi: Sarai incoraggiato a collaborare e partecipare alle attività sociali. Il tuo intervento non sarà minore e ti sentirai confortato. Amore: A volte sorprendi il tuo partner, perché per raggiungere un punto che è nel nord della tua vita inizi a camminare verso est. Ricchezza: Apparirà un vecchio amico con idee innovative. Può essere l’inizio di una buona partnership e di un business eccellente. Benessere: Improvvisi sbalzi di temperatura possono farti prendere un forte raffreddore, che sarà molto fastidioso perché colpisce il tuo naso.

Oggi: Interferire nelle lotte degli altri può farti esporre inutilmente. Stai fuori dalle situazioni che ti sfuggono di mano. Amore: La vita affettiva sarà più intima e riservata, ma molto soddisfacente. Fai sbocciare i tuoi sentimenti. Godere. Ricchezza: Oggi sarà un buon giorno per aumentare la tua produzione, rafforzare le tue occupazioni o iniziare nuove attività. Buon orizzonte economico. Benessere: Essere preparati in caso di eventi imprevisti. Non dimenticate che non possiamo controllare i fatti, ma possiamo controllarne le conseguenze. Attenua i momenti brutti.

Oggi: Piccoli argomenti ti porteranno antipatie passeggere. Evita di raggiungere il limite, saperti fermare al momento giusto è un dono che ti piace. Amore: Provi ammirazione per il tuo partner. Costruirai un mondo intorno alla sua immagine. Ti darà la sicurezza di cui hai bisogno. Ricchezza: Le aziende che ti propongono saranno buone opportunità. Ma, prima di accettare qualsiasi accordo, è consigliabile chiedere una seconda opinione. Benessere: Fai introspezione e visualizza ciò che desideri per il futuro. Pianifica in base ai tuoi obiettivi. Non perdere il sonno per impossibile.