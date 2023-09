Oroscopo Paolo Fox domani 11 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Questa è una giornata positiva per la tua vita amorosa e le tue speranze in generale. Nettuno ti trasmetterà la sua influenza più positiva e tu farai emergere il tuo lato più romantico. Ma se vuoi che i tuoi sogni diventino realtà devi fare esattamente il contrario di quello che ti piace, restare fermo, lasciare che l’altra persona agisca.

Toro

L’influsso di Giove, che transita nel vostro segno e vi protegge e vi aiuta, vi donerà grande energia e vitalità, e farà di oggi una giornata ricca di attività fisica, ideale per praticare sport e entrare in contatto con la natura, ma anche per fare qualche piccolo lavoro a casa tua. Attenzione all’impazienza.

Gemelli

L’influenza di Nettuno, che oggi sarà molto accentuata, vi farà vivere oggi una giornata piena di sogni e con una fantasia traboccante, ma non dimenticate che non potete fare tutto in una volta. Numerose cose che vorresti realizzare si affollano nella tua mente, ma devi dedicare tempo al tempo e così sarai in grado di realizzarlo.

Cancro

Sebbene i pianeti vi mandino i loro migliori influssi e le prospettive future siano molto favorevoli, tuttavia, non potete evitare di cadere in tanti momenti di depressione o di lasciarvi trasportare dalla tristezza, spesso senza una causa davvero solida. E oggi affronterai una di quelle situazioni, ma non dovresti darle importanza.