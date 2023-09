Oroscopo Paolo Fox domani 11 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

I pianeti indicano che oggi avrai una giornata molto più favorevole e appagante rispetto a ieri, o semplicemente ti sentirai più allegro e felice. Grazie alla protezione del Sole e di Giove siete in un grande momento e state gradualmente migliorando, ma oggi ne avrete più consapevolezza e anche a voi capiteranno cose più fortunate.

Vergine

In termini generali, questo fine settimana sarà per te positivo, piacevole e pieno di speranza, o almeno più di quanto lo siano solitamente la maggior parte delle domeniche. L’influsso benefico e vitale del Sole vi aiuterà a far sì che le cose vadano come desiderate e, nonostante tutto, però, non potrete evitare una certa malinconia.

Bilancia

Oggi l’influsso di Nettuno sarà potente e vi farà vivere una giornata ricca di speranze e sogni, in cui il vostro cuore e le vostre emozioni prevarranno sulla vostra parte intellettuale, contrariamente a quanto vi accade solitamente. È un giorno ideale per godersi l’amore e la compagnia dei propri cari, ma anche per viaggiare.

Scorpione

Gli ottimi influssi dei pianeti in questi giorni favoriranno la vostra vita sentimentale e realizzeranno alcuni dei vostri sogni legati all’amore o al piacere. Allo stesso modo, questo sarà anche un giorno molto favorevole per coltivare l’amicizia. Cambiamenti molto favorevoli stanno arrivando per te nelle questioni di cuore.