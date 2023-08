Oroscopo Paolo Fox domani 12 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sei più carico di energia che mai. Cerca di incanalarlo verso cose positive e costruttive, sia sul lavoro che nel migliorare le tue conoscenze. Cerca di uscire il prima possibile dalla situazione malinconica in cui ti sei ambientato negli ultimi tempi. Cerca divertimento, i tuoi amici te lo daranno volentieri. Il superlavoro ti causerà grossi problemi di salute oggi. Devi trovare il modo migliore per la tua vita lavorativa per smettere di rubare tempo dal tuo spazio privato.

La tua agilità mentale ti libererà oggi da una trappola che qualcuno cercherà di tenderti in ambito professionale. Potresti trovarti coinvolto in affari piuttosto loschi. Trova il modo giusto per dire al tuo partner le cose che ti infastidiscono di lei, la comunicazione è essenziale per mantenere l’armonia. Le sorprese segneranno la giornata, che non sarà affatto quella che avevi programmato. Tuttavia, le novità sono opportunità per te. Non esitare.

Bilancia

Non fare più errori. Sii più attento a quello che fai, perché stai finendo le scuse credibili e presto ti ritroverai solo di fronte alla tua mancanza di concentrazione. Le chiavi delle cose importanti ti sono più vicine di quanto pensi. Con un po’ di attenzione li scoprirai e vedrai subito la via d’uscita. L’energia che emani contagia le persone intorno a te. Potete diventare un gruppo molto unito che vi darà molto successo.

Scorpione

Questo è un buon momento per fare un viaggio non troppo lungo, per visitare zone che non conosci. Scegli bene la tua compagnia, perché il divertimento può condizionarti. Oggi avrai l’opportunità di parlare molto profondamente con il tuo partner. Approfittane per sollevare qualsiasi dubbio tu abbia sulla tua relazione. L’aiuto di cui avevi bisogno finalmente arriverà oggi, e lo farà quando meno te lo aspetti. Le cose prenderanno una svolta e cambieranno in meglio in brevissimo tempo.