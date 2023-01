Oroscopo Paolo Fox domani 12 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

OGGI: il rapporto con i tuoi colleghi inizierà a migliorare oggi. Le differenze nei criteri iniziano a dissiparsi.AMORE : Questa relazione ti fa vivere in una bolla, non sei mai stato così innamorato. Goditi questo momento con i tuoi cari.RICCHEZZA: se non prendi l’iniziativa, non otterrai mai uno stipendio migliore. Non essere conformista e combatti per quello che vuoi.BENESSERE : Dedica un po’ di tempo alla tua salute. Fare un check-up generale ti farà bene per sapere come sta lavorando il tuo corpo in questi giorni.

TORO

OGGI: Un commento malizioso ti ha come protagonista. Chiariscilo il prima possibile o sarai molto danneggiato.AMORE : Sai come conquistare quella persona che ti interessa, ma dubiti. Non temere, ti sta aspettando.RICCHEZZA: Il denaro che hai prestato e che credevi perduto tornerà nelle tue mani. Questo ti aiuterà a saldare i debiti insoluti.BENESSERE : Ti sei sempre caratterizzato come una persona riservata e riservata. È tempo che tu metta da parte la timidezza e ti apra al mondo, ti farà bene.

GEMELLI

OGGI: La vita ti ha messo di fronte a situazioni nuove che non avevi previsto. È meglio affrontarli con calma e apertura mentale.AMORE : Qualcuno che può complicarti la vita incrocerà il tuo cammino. Non seguire il suo gioco perché la tua relazione sarà in pericolo.RICCHEZZA: Hai tutto in ordine e ti sforzi di guadagnare i tuoi soldi. Non permettere a nessuno di dubitare della trasparenza della tua attività.BENESSERE : Nelle situazioni avverse, mantieni sempre il tuo buon umore. Continuate così, non lasciate che nulla riesca a cancellare il vostro sorriso o la vostra allegria.

CANCRO

OGGI: Modella un po’ il tuo carattere irascibile e impara a chiudere la bocca in alcune occasioni, in questo modo farai meglio nella vita.AMORE : I fallimenti amorosi hanno lasciato segni importanti nella tua vita. Guarda avanti e concentrati su tutte le cose buone che verranno.RICCHEZZA: Fai attenzione se trasporti denaro o oggetti di valore perché oggi ci sono possibilità di smarrimento o furto. Fai attenzione.BENESSERE : i tuoi amici sono incondizionati e sono sempre lì quando ne hai bisogno. Questo è qualcosa che non dovresti dimenticare per quando vengono da te.