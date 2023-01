Oroscopo Paolo Fox domani 12 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

OGGI: Non sarà una giornata ideale per te sotto nessun punto di vista. Rimarrai irritabile e nervoso per gran parte della giornata.AMORE : arriverai alla conclusione che la persona accanto a te non soddisfa i requisiti che ritieni essenziali in una relazione.RICCHEZZA: Per un attimo sembrerà che il mucchio di lavoro non finirà mai. Non lasciarti intimidire dalla situazione. BENESSERE : Assicurati di lasciare chiare le regole del gioco prima delle nuove conquiste. In questo modo ti assicurerai di non ferire i sentimenti inutilmente.

TORO

OGGI: Giornata propizia per cercare di riprendere la comunicazione con parenti che non vedete da molto tempo. AMORE : Le circostanze del destino ti metteranno davanti qualcuno che può diventare una persona molto speciale per te oggi. RICCHEZZA: non importa quanto sei stanco, hai i minuti contati per certe responsabilità. Andare avanti. BENESSERE : Non lasciarti trasportare così facilmente dall’avventura del momento. Prenditi cura dei tuoi sentimenti con più sospetto prima di concederli senza ulteriori indugi.

GEMELLI

OGGI: Sai bene cosa non vuoi per il tuo futuro, quindi non devi esitare quando prendi questa decisione. Inoltrare. AMORE : Non ti sei mai distinto per essere una persona molto espressiva, ma incontrerai qualcuno che ti farà girare come una calza. RICCHEZZA: nessuno ha la chiave del successo, quindi non prestare troppa attenzione a quei colleghi che sentono di possedere la verità. BENESSERE : Non cercare la felicità nei posti sbagliati. Godendo dei bei momenti con i tuoi cari sarai in grado di trovarlo.

CANCRO

OGGI: La giornata si presenta con problemi che nascono da diversi fronti. La cosa migliore è non cedere al pessimismo o perdere la calma. AMORE : Non percepire i commenti del tuo partner come attacchi permanenti. Crede che tu sia infedele, chiarisci la situazione. RICCHEZZA: devi allenarti per ricoprire quella posizione. Sarebbe utile per te riconoscere i tuoi limiti e aggiornare le tue conoscenze. BENESSERE : Dovrai comprendere i problemi familiari da una prospettiva più razionale, in modo che non ti influenzino più di tanto.

LEONE

OGGI: Lascia che gli altri agiscano più liberamente, non fingere di essere in tutti i dettagli. Fidati un po’ di più di chi ti circonda. AMORE : Il tuo partner si è comportato in modo strano ultimamente. Qualcuno gli ha detto qualcosa su di te e lui non ha il coraggio di affrontarti. Parla con lei. RICCHEZZA: la tua chiarezza mentale ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Pensa bene prima di agire e raggiungerai i tuoi obiettivi. BENESSERE: smettila di arrabbiarti per ogni commento che senti, così finirai per deprimerti. Le persone sono invidiose e parlano troppo, non ascoltano.

VERGINE

OGGI: Devi liberarti completamente di ogni traccia di dubbio per trarre il meglio dalle situazioni imminenti oggi. AMORE : Le divergenze con il proprio partner su questioni importanti mettono a rischio la relazione. Trova un punto di equilibrio. RICCHEZZA: gli sforzi iniziano a dare i loro frutti. Hai scommesso sul lungo termine e, con pazienza, hai saputo aspettare. Congratulazioni. BENESSERE : lo stress della tua casa viene trasferito al tuo lavoro. Non arrabbiarti con la prima persona che incontra la tua strada, non è colpa sua per quello che ti succede.

BILANCIA

OGGI: Grandi sorprese ti aspettano per oggi. Durante la giornata vivrai un vero e proprio ottovolante di emozioni. AMORE : Avrai grossi problemi a lasciare una relazione appena conclusa in passato. Non disperare, sii paziente.RICCHEZZA: impara ad accettare i consigli dei tuoi superiori con mente aperta e cuore volenteroso. Non ignorare le sue parole. BENESSERE : Ci sono momenti in cui i benefici della corsa con certi rischi ne valgono la pena. Non esitare più e prendi la decisione che sai essere quella giusta.

SCORPIONE

OGGI: Cercherai di cambiare certe usanze, cercando di ricorrere al ragionamento con le persone prima di cadere in misure più drastiche. AMORE : Le recenti determinazioni del vostro partner cominciano a provocarvi un certo dispiacere. Fagli sapere. RICCHEZZA: Avere il supporto del tuo partner per adempiere ai tuoi obblighi ti toglierà un grande peso dalle spalle. BENESSERE : Il tempo non rallenta davanti a nessuno, non conosce amici o nemici. Non lasciarti sfuggire la vita davanti ai tuoi occhi e sfruttala al meglio.

SAGITTARIO

OGGI: è da un po’ che non vedi la tua famiglia e gli manchi. Oggi è un giorno ideale per visitarli e cenare con loro. AMORE : Non fingere che ogni momento sia indimenticabile, la tua relazione non è un film romantico. Divertiti, ma non fantasticare. RICCHEZZA: Se stai cercando un lavoro, l’opportunità ti arriverà attraverso un parente che ti offrirà di far parte del suo team di lavoro. BENESSERE : tieni presente che vivere circondato da vibrazioni negative danneggia solo la tua salute mentale. Armonizza un po’ la tua casa.

CAPRICORNO

OGGI: Fai attenzione alle proposte che ti fanno i tuoi colleghi. Analizzali bene, perché non tutti vengono con buone intenzioni. AMORE : Ti senti in colpa per il danno che hai causato al tuo partner. Nessuna meraviglia, non meritava di essere ingannata in quel modo. RICCHEZZA: Se non ti occupi delle tue spese, il buon passato economico che stai avendo può finire e dovrai ricominciare da capo. BENESSERE : Hai bisogno di uscire dalla vita sedentaria a cui ti sei abituato. Fai un po’ di attività fisica anche dentro casa.

ACQUARIO

OGGI: Devi stare molto attento nei movimenti che fai sul posto di lavoro durante la giornata di oggi. Guai alla porta. AMORE : Si avvicina un periodo di decisioni importanti. Parla con il tuo partner e chiedi consiglio, ti sarà molto utile. RICCHEZZA: se non puoi fare tutte le attività, chiedi aiuto. Riconoscere i propri limiti non è un segno di debolezza. BENESSERE : una dieta equilibrata di frutta e verdura è il modo ideale per disintossicarsi un po’. Completalo con una routine di esercizi o andando a correre.

PESCI

OGGI: Una certa opportunità busserà alla tua porta oggi, ma devi lasciare ogni traccia di dubbio per poterla cogliere. AMORE : Se guardi bene, scoprirai che nel tuo posto di lavoro c’è qualcuno che muore d’amore per te. Presta attenzione ai dettagli. RICCHEZZA: Perché i tuoi progetti prosperino, devi circondarti di persone preparate e oneste. Cerca tra i tuoi conoscenti. BENESSERE : Dovranno cambiare alcuni modelli di comunicazione nella coppia se intendono cambiare la loro attuale situazione di continue tensioni e litigi.