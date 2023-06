Oroscopo Paolo Fox domani 12 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La fortuna può accompagnarti oggi in un gioco d’azzardo in cui scommetti poco. Nel pomeriggio godrai della compagnia di persone che stai solo conoscendo. Non farebbe male migliorare un po’ il tuo aspetto, anche se ti costa un po’ di soldi. Devi aumentare un po’ la tua autostima e un nuovo guardaroba può aiutarti. Non permettere al campo professionale di invadere la tua trama personale oggi, non importa quanto ti promettano i tuoi capi. Se crei dei precedenti, in futuro sarai costretto e ti toglierà il tempo libero.

Oggi incontrerai una persona che ti attrae proprio per l’aura di mistero che lo circonda. Sai molto poco di lei, ma presto avrai l’opportunità di scavare più a fondo. Tutto ciò che sta investendo nelle tue proprietà non perderà soldi, se li trascuri, perderanno valore. Qualcuno molto vicino ti offre la possibilità di incontrare una persona che ti interessa. Se inizi a prenderti cura un po’ del tuo corpo, attraverso una dieta più sana e un po’ di esercizio fisico, i risultati si noteranno in poche settimane. Abbi un po’ di disciplina.

Bilancia

Inizi la giornata in solitudine e senza impegno, ma presto si presenteranno opportunità per fare progetti. L’amore potrebbe presentarsi alla tua porta in modo timido. Non aver paura di tuffarti in piscina, hai più opportunità di quanto pensi con la persona che ti piace. Se non fai il primo passo, non saprai mai cosa sarebbe potuto succedere. Prenditi cura oggi di tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione, sei incline a commettere errori quando trasmetti informazioni e questo può farti molto male a breve termine.

Scorpione

Pensi troppo alle cose, per finire per restare com’eri. Cerca di non avere le vertigini e di essere un po’ più diretto, risparmierai tempo e mal di testa. Non hai motivo di spiegare il tuo comportamento nella tua sfera privata, purché non influisca sul tuo lavoro. Non permettere a nessuno di interferire nella tua vita. L’amore assume un’importanza capitale nella tua esistenza, viene alla ribalta e ruba risalto al resto degli aspetti della tua vita. Sarai come in una nuvola tutto il tempo.