Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La routine non deve essere sempre spiacevole. A volte è confortante non doversi preoccupare delle novità o essere costretti a prendere decisioni. Stai lontano dalle persone pessimiste che non fanno altro che lamentarsi di quasi tutto e fare affermazioni dubbie, perché puoi cogliere lo spirito negativo. Dovresti allentare la tensione, sfogarti con qualche attività che richiede fatica e sudore. Usa tutto il tempo necessario per colmare questa lacuna.

Vergine

Gli argomenti professionali sono molto rilassati e ciò ti consente di concentrarti su questioni che normalmente sono fuori mano. A volte mostri troppo il tuo lato stravagante e questo fa sì che alcuni dei tuoi amici inizino a stancarsi di te. Prova a correggere quel comportamento. Giorni inclini a pensieri negativi, sfiducia e gelosia. Cerca di controllare le tue reazioni a questo proposito, perché possono minare la relazione.

Bilancia

Arrivare alla radice dei problemi è sempre un lavoro faticoso, ma ti porterà ottimi risultati. La tua guida personale ti consente di anticipare gli altri. Cerca di migliorare il tuo rapporto con le tecnologie, perché se rimani indietro, ci vorrà molto tempo per recuperare e noterai presto una perdita notevole. Non esitate a chiedere aiuto ai vostri colleghi. Una giornata favorevole alla riflessione, per guardarsi dentro e raggiungere profondità che di solito ci sono precluse. Alla fine prenderai la decisione giusta.

Scorpione

Tutto ciò che ti sta accadendo merita riflessione, non puoi incolpare tutto a caso perché hai molte responsabilità. Puoi ancora correggere. Sebbene i criteri estetici non siano i principali nella tua attività, non devi nemmeno sottovalutarli. Presta loro un po’ di attenzione, possono aiutarti. Se oggi qualcuno ti offre una pipa della pace, non rifiutarla. Il rancore serve solo a lasciare che le ferite non si richiudano mai e finiscano per marcire.