Oroscopo Paolo Fox domani 12 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ora ricordi le opportunità mancate, ma potrebbe essere troppo tardi per te. La strada è la rassegnazione. Imparare dagli errori commessi. La tentazione di farsi giustizia da soli ti porterà solo nuovi problemi. Anche se lo desideri, non lanciarti in un piano di vendetta, ti scotterai. Inizia nella vostra vita una fase di consolidamento economico che vi permetterà anche di prendere in considerazione investimenti che in futuro potranno darvi numerosi benefici.

Toro

L’ottimismo ti spinge ad affrontare sfide che fino ad ora non avevi nemmeno preso in considerazione. Con un atteggiamento rischioso ma misurato, i risultati saranno spettacolari. Oggi dovrai prendere una decisione riguardo a una persona con cui hai avuto una relazione sentimentale molto stretta in passato e questo potrebbe influenzare il tuo giudizio. Anche se ti costa molta fatica, devi mantenere gli impegni che hai accettato nella tua giornata. Le occasioni per mettersi in mostra si presentano a livello professionale, non lasciartele sfuggire.

Gemelli

La sfera amorosa e quella professionale si mescolano in modo davvero pericoloso. La formula per combinarli non è alla vostra portata, quindi sorgeranno dei problemi. Se oggi sei costretto a eseguire delle procedure, farai più turni del normale. Ti mancheranno documenti o moduli e sprecherai buona parte della giornata. Cerca di avere tutto preparato. Il tuo senso di giustizia ti pone di fronte a un dilemma complicato. L’uscita non dovrebbe in ogni caso essere contraria ai vostri principi più sacri.

Cancro

Una certa battuta d’arresto in ambito professionale provoca gravi disturbi nel tuo equilibrio emotivo. Una volta che lo avrai digerito vedrai che le cose non sono poi così gravi. Il modo migliore per trovare la pace sarà con i tuoi cari. Lascia andare quella persona che ti affascina oggi e goditi la compagnia della famiglia. Al momento i riconoscimenti sul lavoro non sono accompagnati da un aumento di stipendio, ma questo non deve scoraggiarvi. Personalmente, possibili delusioni.