Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Investi parte della tua giornata nella pianificazione del tuo tempo libero e anche delle tue vacanze. Se sai come preparare adeguatamente la strada, tutto andrà molto meglio in seguito. L’energia verrà da te all’improvviso ed esploderà oggi come un vulcano dentro di te. Potrai fare molte più cose del solito, in meno tempo, approfittane. Devi dimenticare il passato, non tornerà mai più, perché se guardi sempre indietro puoi inciampare e cadere. Affronta il futuro con ambizione.

Non hai motivo di essere frustrato solo perché hai avuto un piccolo contrattempo. Ci saranno nuove e ottime opportunità di cui trarrai vantaggio. Oggi sarà un’ottima giornata per raggiungere un accordo in una trattativa o per stipulare un contratto legale. Pensa attentamente a ciò che firmi, non lasciarti trasportare dagli impulsi. È nel tuo interesse cambiare il tuo atteggiamento nei confronti di una persona che hai ignorato fino ad ora. Può essere molto utile, soprattutto negli affari.

Gemelli

Non prestare troppa attenzione alle critiche di persone di cui non ti fidi, solo l’opinione dei tuoi amici è davvero preziosa per te. I problemi che hai avuto in casa in questi giorni si stanno progressivamente attenuando, ma ci sono alcune divergenze che devono ancora essere risolte. C’è lavoro. Oggi inizia un susseguirsi di eventi che alla fine ti porteranno a una situazione piuttosto difficile da cui potrai uscire solo con molta fiducia in te stesso.

Cancro

Ora è l’occasione per fare nuove amicizie, non sprecarle perché più apri il ventaglio, più possibilità avrai. A volte è bello lasciarsi trasportare dalla fantasia, la tua immaginazione può regalarti momenti molto belli oggi. Scappa da tutto ciò che è noioso e pesante. Tu sei l’unica causa sia dei tuoi successi che dei tuoi fallimenti. Non cercare di evitare le responsabilità e imparare da tutti gli errori che hai commesso.