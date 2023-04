Oroscopo Paolo Fox domani 13 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi bramerai distrazioni originali. Forse è il momento di rinnovare il guardaroba e andare a comprare qualcosa per stasera. Sarai ispirato dal campo estetico. Dovresti cambiare il tuo stile di abbigliamento o nutrire la tua immaginazione e creatività nelle gallerie d’arte moderna. Potresti anche aver bisogno di emozioni musicali. Dovresti partecipare ad attività che ti elevano. E, Ariete, non esitare a condividere queste esperienze arricchenti con il tuo partner.

Toro

Oggi l’indecisione ti renderà più debole. Ultimamente sei stato molto fortunato e hai preso la brutta abitudine di lasciare che le cose accadano da sole. Sfortunatamente, Toro, a volte devi essere coinvolto personalmente e prendere decisioni rapide. Le emozioni troppo forti ti renderanno le cose difficili e potresti perdere buone opportunità. Non dovresti esitare a cambiare il tuo atteggiamento e il modo in cui affronti gli eventi che sono al di fuori del tuo controllo.

Gemelli

Forse oggi hai la sensazione che una situazione, sentimentale o professionale, ricada interamente sulle tue spalle e che, se trascuri la tua attenzione per un minuto, tutto potrebbe crollare. Dovresti evitare di portare troppo peso. Gemelli, essere in sovrappeso ti renderà nervoso e suscettibile. Hai facile criticare gli altri, ma oggi è senza dubbio il tuo atteggiamento che è suscettibile di critica.

Cancro

Questa notte speciale sarete tentati di recitare un ruolo o indossare una maschera per fare una buona impressione. Durante il giorno, potresti avere un colloquio di lavoro o un progetto da presentare. Oppure cercherai di sedurre una persona affascinante. In questo momento, sei particolarmente preoccupato per la tua immagine. Potrebbe essere il cuore pulsante del Cancro che è agitato. Ma non forzarti e non cercare di cambiare nulla. Sei perfetto così come sei.

Leone

Per tutta la giornata di oggi godrai di alcuni momenti pieni di emozioni inaspettate e avrai difficoltà a gestire questa overdose. La tua prima reazione a una situazione che sta bollendo è quella di chiudere il coperchio per paura di bruciare. Pertanto, Leone, cercherai di mantenere un aspetto pacifico ed educato per evitare qualsiasi confronto diretto potenzialmente pericoloso. Tuttavia, dovresti renderti conto che calpestare i freni fa più danni che saltare.

Vergine

Un amore per il passato potrebbe renderti sentimentale oggi. Inoltre, l’influenza di questo Capodanno ti immerge nella nostalgia. Ricordi conversazioni emozionanti o anche alcuni dettagli fisici del tuo ex partner. Vergine, la notte è giovane e non dovresti sprofondare nella malinconia tirando fuori quei ricordi dai tuoi armadi, perché quei giorni sono finiti. Dovresti considerare che questa esperienza ti ha solo aiutato a crescere.

Bilancia

Oggi, Capodanno, potresti decidere di porre fine a una disputa che è durata troppo a lungo. Potrebbe essere un membro della famiglia che è stato negativo per te in passato. O una persona che lavora con te in ufficio che ha lanciato alcuni pullas. Bilancia, per natura sei pacifica e amichevole, e se apri il tuo cuore sarai in grado di colmare il divario tra di voi. Dovresti ingoiare il tuo orgoglio e non aver paura di fare il primo passo.

Scorpione

Poiché è difficile per voi esprimervi attraverso i soliti mezzi, la strada che si spalancherà davanti a voi a Capodanno sarà quella dell’espressione artistica. La tua tensione deriva dal sentirti insicuro e dal trovare difficile esprimere i tuoi sentimenti agli altri. Scorpione, se ti trovi in questa situazione, dovresti cercare altri modi per comunicare le tue emozioni. Una tela e alcuni tubi di vernice potrebbero fare miracoli.

Sagittario

All’improvviso potresti sentirti sopraffatto da un peso extra, non sapendo bene dove sia la causa. Potrebbe essere la reazione a un attacco di rabbia o risentimento che si è solidificato dentro di te. L’hai nascosto dietro un comportamento gioviale e amichevole, ma è ancora lì. Sagittario, dovresti esprimere questi sentimenti prima che rovinino la tua vita per sempre. Una comunicazione sincera e diretta è il modo migliore per alleviare il peso dello stress.

Capricorno

Sei ansioso di raggiungere i tuoi obiettivi nel 2022. Forse stai cercando a tutti i costi di sedurre una persona sublime o forse stai aspettando con impazienza una promozione professionale. Senti di meritare questi risultati e le scadenze sono un po ‘lunghe. Capricorno, dovresti mostrare pazienza e moderazione. Presto potresti vedere scoperte all’orizzonte. Le cose hanno solo bisogno di un po’ di tempo perché accadano.

Acquario

La tua sensibilità e intuizione ti daranno grandi soddisfazioni oggi. Per ora, Acquario, vedrai il riconoscimento del tuo approccio spesso molto personale ai problemi e, quindi, una convalida formale del tuo modo di agire. Sarà ancora più piacevole per te poiché incontri spesso persone credulone e critiche. Bene, finalmente è arrivato il momento dei rivetti in modo spettacolare.

Pesci

Non puoi esprimere il tuo lato femminile / maschile come vorresti. La cosa principale è sapere che non esiste un modo giusto o sbagliato per farlo, anche se è difficile ammetterlo in un giorno come oggi. Pesci, una sensazione di incertezza ti impedisce di esprimere i tuoi bisogni. Mentre la situazione richiede un po ‘di moderazione, stasera potresti sentirti più incline ad alzarti e urlare a tutti.