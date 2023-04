Oroscopo Paolo Fox domani 13 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non è facile prendere in mano le redini della casa, c’è molta opposizione e tanto spirito libero. Ma, soprattutto in materia economica, qualcuno deve mettere le cose a posto. Negli ultimi tempi ti sforzi molto di differenziarti dagli altri, ma ricorda che tra originalità e stravaganza c’è una differenza molto breve e sottile. Dalla mano di un amico arriva la soluzione a uno dei tuoi peggiori problemi. Ma tieni presente che questo amico aprirà solo la porta per te, sei tu che devi attraversarla senza paura.

Vergine

Lo sforzo che metti nelle cose dimostra che la tua forza interiore è intatta nonostante i colpi ricevuti. Se continui così, trasformerai presto la situazione a tuo favore. Provi una grande soddisfazione per i risultati che hai recentemente raggiunto sul posto di lavoro e questo ti dà una forza intellettuale che ti lancia verso nuove sfide e trionfi. Ora che hai tutte le cose materiali che hai sempre sognato, dovresti essere soddisfatto, ma non lo sei. Forse presto dovrai affrontare una forte crisi di valori.

Bilancia

Quando sarai più debole, apparirà una persona che si prenderà cura di te e si prenderà cura di te. In ogni caso, non confondere la sincera gratitudine con l’amore. Non è lo stesso. Devi rompere la routine, ma non dovresti farlo creando nuove routine, ma improvvisando e caricando la tua vita di sorprese quotidiane. Il sangue scorrerà meglio nelle tue vene. Devi riconoscere che trattare con te richiede più pazienza del solito nelle ultime settimane. Cerca di moderare il tono delle tue risposte e dei tuoi sfoghi.

Scorpione

Denaro e amore saranno concetti contrastanti oggi. Dovrai scegliere tra l’uno e l’altro, perché entrambi si escludono a vicenda sul tuo cammino. Ascolta il cuore e non lasciare che il tuo polso tremi. Una persona che ti aiuterà disinteressatamente e senza averlo chiesto ti mostrerà che ti apprezza. Pensa attentamente se è conveniente per te iniziare una nuova relazione ora. La tua autostima ti aiuta molto a realizzare i tuoi progetti, ma a volte non dirigi bene i tuoi sforzi verso l’obiettivo che insegui da tempo.