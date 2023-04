Oroscopo Paolo Fox domani 13 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Senti che il mondo intero è contro di te, anche se forse dovresti analizzare la situazione perché potresti essere tu a insistere per affrontare il mondo intero. Devi essere molto chiaro sui tuoi obiettivi di lavoro a lungo termine, perché ogni passo che fai deve essere diretto nella stessa direzione. Non fidarti di qualcuno che ti adula senza una ragione apparente. Cerca la verità nella tua relazione sopra ogni altra cosa, anche se trovarla ti fa male nel profondo. Altrimenti, tradirai solo te stesso e il tuo partner.

Capricorno

Anche se i cambiamenti nella tua vita sono avvenuti a poco a poco, niente sarà come l’inizio. Tuttavia, non lasciare che la nostalgia ti condizioni e vai avanti. Tutto stabile è scosso. È possibile che si stia avvicinando un cambio di indirizzo o forse un cambiamento nei rapporti che hai con la tua famiglia o con il tuo partner. Se hai davvero deciso di cambiare, inizia con l’essere totalmente onesto con te stesso. Riconosci i tuoi difetti e metti tutto il tuo impegno per correggerli dalle loro stesse radici.

Acquario

Ascolta molto attentamente le cose che ti dice oggi una persona più grande di te, che ti ha preceduto nel lavoro che ora stai svolgendo. Sarà di grande aiuto per il presente e per il futuro. Fatti una domanda oggi: sei soddisfatto del corso della tua vita? Prima di proseguire sulla strada che hai intrapreso, devi chiarire questa domanda, perché il viaggio è molto lungo. Prima ti libererai degli impegni che hai in sospeso, prima riacquisterai la tua tranquillità. Non continuare a rimandare quello che prima o poi dovrai fare.

Pesci

Un uso intelligente delle tue capacità e del tuo carisma personale riuscirà ad esaltarti in campo professionale. Se ti trascuri, l’opportunità ti passerà per sempre. L’aiuto che stavi aspettando arriverà presto, grazie ai tuoi buoni rapporti sia con i tuoi amici che con la tua famiglia. Hai molte ragioni per essere ottimista. Qualsiasi attività correlata allo sviluppo intellettuale ti sarà molto favorevole oggi. Cercherai sempre la perfezione e ti avvicinerai molto ad essa.