Oroscopo Paolo Fox domani 13 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Il tuo spirito competitivo ti fa rendere meglio quanto maggiori sono le sfide che ti vengono poste davanti. Al contrario, la mancanza di motivazione ti porta a sbagliare continuamente. Ci sono piccoli litigi nell’ambito della coppia, attriti senza troppa importanza che però raffreddano un po’ il rapporto. L’origine di tutto sarà la gestione delle faccende domestiche. Ci sono possibilità di un ricongiungimento amoroso che con il passare del tempo può dare i suoi frutti in qualcosa di importante. Forse c’è un matrimonio in arrivo o un’unione sentimentale.

Se canalizzi la tua energia in modo positivo, non hai nulla da temere dai disagi che subisci in questi giorni. Tuttavia, se ti lasci trasportare dallo sconforto, potresti cadere in depressione. Si stanno avvicinando tempi molto buoni in campo economico, ma per questo devi continuare a insistere sulle tue scommesse più recenti. Hai solo bisogno di un po’ di fortuna. Devi mettere in ordine di importanza le spese che dovrai affrontare nei prossimi mesi, perché la tua economia non resisterebbe a una cattiva gestione in questo momento. In futuro migliorerà.

Gemelli

Nonostante gli impegni ti lascino poco spazio per il tempo, non fare a meno dell’esercizio fisico, perché contribuisce proprio a farti rendere meglio sul lavoro. I cambiamenti stanno arrivando nella tua vita lavorativa e questo ti fa anche pensare a cambiare lavoro. Per prima cosa devi analizzare cosa sta succedendo e se può avvantaggiarti in qualche modo. Giornata di contrattempi dovuti a piccoli problemi che, sommati tra loro, vi renderanno la giornata amara. Fai molta attenzione ai problemi di sicurezza personale.

Cancro

Dipendi troppo dagli altri nella tua vita lavorativa, devi diventare indipendente e per questo devi imparare molte cose. Non perdere tempo e mettiti al lavoro. Alcune delle ferite emotive causate dalla fine di una recente relazione stanno guarendo e inizi a pensare in termini di nuove avventure. Il tuo spirito è quasi guarito. La fortuna va e viene, le buone notizie si mescolano ad altre ben più preoccupanti e il tutto fa sì che non si sappia veramente quale carta giocare. Aspetta un po ‘, tutto diventerà chiaro.