Oroscopo Paolo Fox domani 13 maggio 2023: lo zodiaco dettagliato su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Approfitti della fortuna di chi ti è vicino, Leo. Le tue relazioni intime si intensificano e la passione si risveglia. Qualsiasi relazione d’amore che inizia ora lascerà tracce profonde nella tua anima e nella tua vita. Difetti e virtù vengono a galla perché si capiscano e si conoscano meglio intimamente.

PAROLA SACRA: grazie

NUMERI FORTUNATI: 10, 18, 24

Vergine

Ora sarai disposto a lavorare in gruppo per il benessere di tutti. Sapete quanto è importante unire i cuori per compiere con amore un’opera bella. La tua salute migliora notevolmente, ma dovrai stare lontano dai dolci e soprattutto dalla farina. Tieni presente che tutto ciò che è in eccesso ha le sue complicazioni.

PAROLA SACRA: grazie

NUMERI FORTUNATI: 10, 18, 24

Bilancia

Distrarti con cose piacevoli e rilassanti sarà un balsamo per te. La tua mente è attiva e questo potrebbe portarti ad esaurirti in tutti gli aspetti. Tieniti impegnato con progetti utili perché potrai realizzare cose meravigliose. Non vuoi saltare da un posto all’altro, concentrati su quello che stai facendo per non perderti.

PAROLA SACRA: Piacere

NUMERI FORTUNATI: 4, 34, 5

Scorpione

Capisci meglio la posizione e i sentimenti di coloro con cui condividi la tua vita. Recuperi l’armonia che avevi perso con qualcuno molto vicino a te. Al lavoro o nella professione, aspettati un riconoscimento sia personale che finanziario. Quando si tratta di amore, sarai in grado di esprimere i tuoi sentimenti più facilmente.