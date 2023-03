Oroscopo Paolo Fox domani 13 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Ariete

Rischio di problemi o conflitti sentimentali o familiari in una giornata che potrebbero complicarti inaspettatamente. Dovresti evitare tensioni o discussioni con il tuo partner o altri membri della famiglia perché le cose potrebbero andare troppo oltre anche se non è quello che stavi cercando. Rischio di disaccordi che sfuggono di mano.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Toro

La giornata ti porta cambiamenti inaspettati e all’inizio potrebbe farti stare molto male perché le cose non andranno come volevi, però alla fine finirai per essere molto felice perché verrà fuori un cambiamento inaspettato grazie al quale senti, o lo sentirai passare, notevolmente meglio. Oggi la fortuna sarà nell’imprevisto.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Gemelli

Un’ottima giornata per aprirsi al mondo esterno, per coltivare amicizie, organizzare riunioni di gruppo o feste. Oggi la fortuna o la felicità ti arriveranno grazie a relazioni, contatti e comunicazioni. E se rimani a casa, è un giorno ideale per invitare gli amici e goderti una magnifica giornata con i tuoi cari.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Cancro

Ieri mangiavi il mondo e ti sentivi in ​​grado di superare qualsiasi ostacolo, invece oggi c’è un grande rischio che tornino di nuovo le flessioni, la tristezza o le insicurezze e che tu veda di nuovo i problemi come giganteschi. Inoltre, questo sarà più aumentato perché fisicamente è probabile che tu non ti senta abbastanza bene.