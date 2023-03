Oroscopo Paolo Fox domani 13 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Leone

Se oggi fai un po’ la tua parte puoi trascorrere una giornata felice o quasi felice con il tuo partner o la tua famiglia e, in generale, vicino alle persone che ami di più, soprattutto con i tuoi figli. Questa sarà una buona giornata per le questioni di cuore in generale e in tutti i suoi aspetti. Ti sentirai anche tu stesso ottimista e felice.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Vergine

Ti aspetta una buona domenica, ma di pomeriggio, non di mattina. Inizierai la giornata con molto turbamento perché le cose non andranno come vorresti e la giornata ti porterà cambiamenti inaspettati. Tuttavia, dopo la sorpresa iniziale, avrai una seconda metà della giornata molto più vivace e felice. Abbi fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Bilancia

La fortuna sarà con te e oggi ti aspetta uno di quei giorni che tanto ami, dove regna la pace e la tua anima riposa accanto al calore dei tuoi cari. Indubbiamente una giornata felice con le persone che ami di più, con una predominanza di gioie e piaceri, ideale per rilassarsi e ricaricare le batterie per la settimana.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo Scorpione

All’esterno apparirai felice e comunicativo con i tuoi cari, invece internamente non starai del tutto bene e sarai assalito da preoccupazioni o malinconie, a ragione o anche a torto. In realtà sarà una giornata bella e positiva, sarai tu a non sentirti bene, anche se chi ti circonda potrebbe non rendersene conto.