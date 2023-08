Oroscopo Paolo Fox domani 14 agosto 2023, le previsioni migliori

Ariete

Gli ottimi influssi del Sole e di Venere continueranno ad aprirvi le strade e ad incoraggiare i vostri desideri e progetti ad andare avanti. E in particolare oggi ti aspetta una giornata particolarmente piacevole o addirittura felice nell’ambito familiare e nella tua vita intima, una giornata in cui le cose andranno come avevi disposto.

Toro

È un giorno magnifico per coltivare le relazioni più intime, sia nell’amore, nell’amicizia o nell’ambiente familiare, un giorno di gioia e di incontri particolarmente piacevoli o felici. Gli influssi astrali vi proteggono chiaramente e state attraversando un momento ideale per iniziare o consolidare una relazione sentimentale.

Gemelli

Non complicarti la vita in coinvolgimenti sentimentali che non porteranno da nessuna parte. Sei uno dei più intelligenti dello zodiaco, ma in molte occasioni il tuo lato emotivo ti tradisce e ti conduce su percorsi che alla fine ti portano al fallimento oa dolorose delusioni che consumano le tue energie vitali.

Cancro

Proprio come ieri, sul cielo regnano ottimi influssi planetari che vi porteranno notevoli gioie o soddisfazioni in ambito affettivo, affettivo e familiare. Oggi ascolterai una persona molto amata, o anche un incontro con quella persona. Dopo alcuni giorni di crisi, la gioia ritorna nella tua vita.

Leone

Oggi ti aspetta un’ottima giornata per questioni di cuore, o almeno per trascorrere una giornata molto piacevole e felice con i tuoi cari. Venere, il pianeta dell’amore, passa attraverso il tuo segno ed è il momento ideale per concentrarti sulle persone che ami di più o iniziare una nuova e promettente storia d’amore.

Vergine

Nemmeno durante le ferie puoi riposarti e dimenticarti delle questioni materiali o lavorative, ma non perché le cose ti vadano male, ma perché stai costantemente elaborando nuovi progetti per consolidare o migliorare la tua situazione professionale o finanziaria. Nonostante tutto, ti godrai una giornata piacevole.

Bilancia

Oggi i buoni influssi astrali ti porteranno la soluzione ad un problema della tua vita sentimentale che ti preoccupava molto, forse una riconciliazione. Ora la fortuna sarà dalla tua parte nelle questioni di cuore, non solo per portarti gioia e piacere, ma anche per risolvere i disaccordi del passato.

Scorpione

Questo sarà oggi uno dei segni più favoriti dagli astri grazie alla magnifica posizione del Sole. Il destino interverrà in tuo favore per portarti inaspettatamente una grande gioia che inseguivi da tempo, anche qualcosa che avevi Non l’ho detto a nessuno. Oggi il Sole sorge per te dentro il tuo cuore.

Sagittario

In questo momento i pianeti formano ottime configurazioni e di conseguenza il destino sta intervenendo affinché possiate godere di una vita più felice. Ma allo stesso tempo e senza che questo abbia nulla a che fare con questo, aiuterai anche un’altra persona a uscire da una situazione molto difficile nell’amore o nella vita familiare.

Capricorno

Dopo aver passato un brutto periodo per molto tempo, un’illusione sta finalmente per realizzarsi in campo sentimentale, anche quando avevi già perso ogni speranza. Il destino ha preparato per te una gioia che ti darà la forza necessaria affinché tu possa lanciarti nei tuoi obiettivi più ambiti nel mondano.

Acquario

Oggi più che mai avrai bisogno di entrare nel tuo ricco mondo interiore, immergerti nei tuoi sogni e progetti futuri per preparare tutto ciò che vorrai fare nei prossimi mesi, in un’atmosfera di grande entusiasmo e ottimismo. Sei sicuro che il tuo momento si sta avvicinando e che i tuoi sogni si avvereranno.

Pesci

A volte un evento doloroso o una grande crisi possono portare anche una grande fortuna o una grande opportunità, magari la liberazione di qualcosa, o qualcuno, che stava fermando la tua vita. Molto presto vedrai come questo si avvererà e la tua vita prenderà un percorso molto più positivo quando eri sicuro del contrario.