Oroscopo Paolo Fox domani 14 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è un giorno eccellente per fare piani di viaggio o per continuare con l’istruzione e la formazione. Sarai più sereno del solito e le persone si fideranno di te. Tuttavia, un forte desiderio di maggiore libertà potrebbe far sentire alcuni Ariete più nervosi. Oggi potresti immergerti con piacere in piaceri che in alcuni casi saranno molto sensuali. I single possono avere una relazione molto focosa a meno che non si innamorino. Dovrebbero aspettare qualche giorno per essere sicuri.

Toro

Questo sarà il giorno perfetto per sposarsi, firmare un contratto, raggiungere un accordo con potenziali partner o avviare un’attività con qualcuno. Attraverso le tue relazioni con gli altri, venate di impegno e fiducia, avrai la più grande opportunità di costruire il tuo prossimo futuro. Oggi la fortuna non ti mancherà. Questo è il momento di trasformare alcuni aspetti della tua vita quotidiana, Toro. Venere ti influenzerà a rivedere il passato.

Gemelli

Oggi avrai l’opportunità di approfondire un argomento che ti sta a cuore o provare sensazioni più intense. La tua mente sarà centrata, il tuo corpo ricettivo e questo ti prometterà ore intense di grande affetto, letture edificanti o celebrazioni memorabili. Gemelli, sei più calmo e più sicuro, e questa pace interiore ti darà risposte ad alcune domande importanti. Il tuo partner potrebbe sorprenderti con la sua spontaneità ed entusiasmo, e bisogni inaspettati si risveglieranno in te.

Cancro

Oggi e domani saranno il momento perfetto per pensare a organizzarsi meglio. E questo vale per ogni aspetto della tua vita. Incontrare nuove persone funzionerà bene e aumenterà la tua fiducia. Cancro, sarai disposto a fare qualsiasi cosa per compiacere e soddisfare il tuo partner. Ma si aspetta di più da te in termini di concessioni, tante quante ne fa lei stessa. Se ti comporti come un signore, non te ne pentirai.

Leone

Non fare di ciò che ti circonda la via di fuga dalle tue ansie di base. Le persone vicine a loro hanno il diritto di vivere in un ambiente tranquillo. Guadagnerai rispetto, stima e serenità ascoltando gli altri, tenendo conto dei loro sentimenti ed essendo più flessibile. Leone, avanzerai senza sforzo nella comprensione delle tue emozioni o di quelle del tuo partner. Il tuo cuore e il tuo ragionamento lavorano insieme in armonia. Ti senti bene e stai pensando al futuro.

Vergine

Oggi otterrai grandi soddisfazioni dalle persone che ti circondano. Nella tua famiglia, al lavoro, nell’edificio in cui vivi o nel tuo quartiere, l’atmosfera sarà calma e le persone vicine a te saranno disposte a scambiarsi confidenze. Sarà un grande giorno per piacevoli amicizie o per relazioni d’amore. In effetti, Vergine, la tua vita emotiva si tingerà di tenerezza, il che ti darà l’opportunità di rafforzare i tuoi legami, purché tu metta da parte le tue riserve.

Bilancia

Oggi è il momento perfetto per osservare i tuoi pensieri perché la tua mente sta creando il tuo mondo. Bilancia, troverai il tuo modo di menzionare alcune cose nella conversazione che ti semplificheranno la vita. Vorrai più libertà e ti sentirai più reazionario, hai bisogno di respirare. Sarai abbastanza impaziente di imbarcarti in un’avventura, ma la luna ti fermerà ancora per qualche ora, costringendoti a valutare tutti i tuoi risultati in modo lucido. I cieli non si apriranno a relazioni e scambi interessanti finché non avrete messo in ordine i vostri affari.

Scorpione

Sarà un giorno meraviglioso per trovare un lavoro, ottenere una promozione o esprimere i tuoi sentimenti, non importa se è in relazione all’amore, all’amicizia o all’attaccamento a qualcuno vicino a te. Avrai un’aura di fascino personale e il tuo aspetto e stile ti renderanno molto attraente. Un grande colpo di fortuna ti permetterà di muoverti verso i tuoi obiettivi e cogliere l’attimo. Scorpione, questo è il momento di intraprendere una nuova attività e iniziare qualcosa di nuovo.

Sagittario

Oggi il tuo radar emotivo si affilerà e ti renderà selettivo. Non rallentarti. Stanno accadendo così tante cose intorno a te, che hai solo un desiderio, essere solo e ne avrai davvero bisogno. Ancora qualche ora di introspezione e sarà la fine di un periodo temporaneo di revisione prima di tornare ad esplorare il mondo. Crea elenchi e piani e crea una bacheca note. Sagittario, la tua mente rimarrà concentrata sui dettagli, quindi sfruttali al massimo per perfezionare le tue prossime strategie.

Capricorno

La tua vita amorosa coinvolgerà uno spirito di amicizia e sensualità. Ti muoverai su un palcoscenico sulla strada per fidarti. Questo sarà evidente dagli sguardi, dalle parole e dai gesti. L’intuizione prevarrà e ti dirà ciò che prima non sapevi. Sarai anche in grado di incontrare persone interessanti. Capricorno, c’è qualcosa di inaspettato nell’aria. Sarai più aperto a diversi modi di pensare. Vorresti cambiare il tuo solito modo di fare le cose e concentrarti su nuovi orizzonti. Non esitate a fare questo passo.

Acquario

I tuoi eccellenti discorsi non porteranno a nulla, Acquario, poiché le opinioni saranno scolpite nella pietra. Anche se non puoi innovare o fare scoperte, puoi comunque analizzare le cose in modo più approfondito. Oggi sarai più ricettivo e questo ti permetterà di scoprire la motivazione del tuo partner. Questo sarà il modo migliore per chiarire un precedente malinteso. Non evitare la discussione. Ricorda che chi esci influenzerà la tua mente ed è colui che prende le decisioni. Gli amici fanno la differenza.

Pesci

Non ci sarà bisogno che tu vada a dieta, ma cerca di essere sensibile nel tuo entusiasmo per il buono, il bello, il costoso e il romantico. Sarà una giornata molto piacevole, ma non dovresti avere troppe illusioni d’amore. Se vuoi cambiare direzione, ora è il momento di iniziare a piantare i semi. Pesci, alcuni dubbi svaniranno o alcune cose saranno confermate per il meglio, ma, qualunque cosa accada, finalmente vedrai chiaramente dove prima c’era solo nebbia. Le scelte saranno più facili da fare.