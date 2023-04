Oroscopo Paolo Fox domani 14 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La parola chiave di oggi sarebbe “felicità”, uno di quei giorni in cui senti che tutto è come vuoi che sia e ti senti felice nel tuo lavoro, come se invece di essere un obbligo fosse un vero e proprio gioco. Ti succederanno cose piacevoli anche nella tua vita intima. Questo è un giorno di pace, armonia e felicità.

Vergine

Gli ottimi influssi astrologici che regnano in questa prima metà di aprile vi regaleranno grande gioia nel lavoro e negli affari mondani e materiali in genere, e nello specifico questa settimana potrebbe essere la migliore, il momento ideale per intraprendere ogni tipo di iniziativa o risolvere problemi che appesantirti.

Bilancia

Forse la giornata inizia un po’ male o tu stesso ti senti sopraffatto o malinconico, anche senza sapere perché, ma non dovresti preoccuparti perché tutto prenderà una svolta radicale per il meglio con l’avanzare della giornata e alla fine può portarti qualcosa di grande, sia nel lavoro che nella vita intima, che avresti voluto avere da molto tempo.

Scorpione

Sebbene eccellenti influenze planetarie regnino sul cielo, tuttavia, oggi avrai una giornata di abbondante tensione sia sul lavoro che negli affari mondani e successivamente nella tua vita intima e familiare. In realtà la giornata andrà finalmente bene ei problemi si risolveranno con una maggiore o minore tensione temporanea.