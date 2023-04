Oroscopo Paolo Fox domani 14 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questa settimana può essere tanto importante quanto favorevole per voi, un momento ideale per prendere decisioni e iniziative per il futuro, e non solo a breve o medio termine ma magari anche di portata maggiore. Ora le influenze planetarie non potrebbero essere migliori e ti ispireranno a gettare le basi per un futuro eccellente.

Capricorno

Non lasciare che piccoli problemi e ansie ti anneghino e rendano la tua giornata amara. La Luna si trova in una brutta situazione cosmica e vi influenzerà negativamente a livello emotivo. Per questo ora devi fare uno sforzo per cercare di ignorare le tensioni e i fardelli temporanei e lasciare che sia la tua parte razionale a governare la tua vita.

Acquario

Oggi dovresti fare uno sforzo per controllare quel lato radicale, esplosivo e arrabbiato che nascondi dietro il tuo aspetto affascinante e diplomatico. Le tensioni e le difficoltà che ti si presenteranno inaspettatamente potrebbero risvegliare quel temibile drago che tieni dentro di te e questo potrebbe solo farti del male seriamente.

Pesci

Il tuo destino di solito ha sempre grandi alti e bassi, proprio come il tuo stato d’animo, e se in questi giorni hai vissuto momenti di grande gioia e speranza, oggi dovresti stare attento perché qualche inganno, tradimento o grande ingiustizia ti sta perseguitando potrebbe causare gravi danni e sofferenze, soprattutto perché sarà inaspettato.