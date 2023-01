Oroscopo Paolo Fox domani 14 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: Sarai coinvolto in una serie di eventi durante l’inizio della giornata che rasenterà il ridicolo. Non perdere la pazienza. Amore: tendenza a litigare o litigare per bisogni non importanti. Cerca di controllare i tuoi impulsi per evitarlo.Ricchezza: Giorno non favorevole alla celebrazione di alcun tipo di contratti o nuovi progetti. Rimanda tutto a domani. Benessere: non lasciare che l’insicurezza ti giochi uno scherzo. Difendi le tue opinioni se pensi che siano corrette. Non aver paura di affermarti.

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio Pesci