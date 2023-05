Oroscopo Paolo Fox domani 14 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Continuerete con l’attività frenetica che manifestate ormai da tempo, ma continuerete anche su una vena di fortuna che influenzerà la stragrande maggioranza delle vostre iniziative e attività. Oggi hai molte possibilità di fare un viaggio, ma in questo caso non sarà per lavoro ma per piacere.

Vergine

Come di consueto per voi, il fine settimana non significherà un riposo o un momento di piacevole relax, ma piuttosto il vostro lavoro continuerà, che si tratti di fare la stessa cosa o di farne altre, o di risolvere i problemi e le avversità altrui. In ogni caso, per tutto il pomeriggio ti sentirai meglio che al mattino.

Bilancia

Potrebbe non essere una giornata molto fortunata per questioni personali, potresti avere qualche turbamento o disaccordo con il tuo partner o un familiare particolarmente caro, oppure potresti semplicemente essere triste perché gli eventi non stanno andando nella direzione che avresti voluto. Ma alla fine della giornata ti sentirai meglio.

Scorpione

La testardaggine è una delle cose che ti caratterizza di più ed è qualcosa che può essere molto buono o anche molto cattivo, ma in questo momento è senza dubbio per il peggio, puoi diventare testardo o ossessionato dal realizzare certi sogni o conquistare una certa persona , e non importa quanto lotti, non sarà possibile.