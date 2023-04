Oroscopo Paolo Fox domani 15 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Cambiamenti imprevisti ti costringeranno a prendere una decisione per la quale non sei preparato. Pensa solo a te stesso e a ciò che vuoi, non a ciò che gli altri potrebbero dire in seguito. Non permettere alla paura o alla mancanza di decisione di scuoterti il ​​polso quando prendi una decisione che può significare entrate finanziarie significative per te. C’è una persona che ti prende continuamente in giro. Non permettergli di continuare a farlo, non perché ti infastidisca più o meno, ma perché gli altri potrebbero perdere rispetto per te.

Toro

La tua autostima attraversa momenti di euforia, tanto da portarti a prendere in giro gli altri o a non preoccuparti troppo facilmente dei problemi di chi ti circonda. Negli ultimi tempi hai acquisito un livello di conoscenza che, sebbene non ne tenga conto, ti aiuterà a uscire facilmente da una situazione difficile che si presenta oggi. Le gioie dei trionfi e dei guadagni finanziari potrebbero essere minacciate. I problemi ora si stanno avvicinando dal fianco dei sentimenti. Possibilità di abbandoni.

Gemelli

Questo è un ottimo momento per viaggiare, per muoversi e scoprire nuove realtà. Tuttavia, fai attenzione se stai cercando affari. Possono ingannarti. Questi sono tempi interessanti se stai cercando l’indipendenza personale. Puoi lanciarti senza paura alla ricerca del tuo spazio vitale, preludio alla tua nuova vita. D’altra parte, pensaci due volte prima di seminare i semi della guerra nel tuo partner. Devi solo trattenerti e aspettare che il tuo spirito sia un po’ più equilibrato e la pace tornerà.

Cancro

È il momento del riconoscimento. È possibile che tu vinca un premio o venga promosso sul lavoro, qualcosa che ti fa pensare che i tuoi sforzi siano valsi la pena. La passione bussa alla tua porta, non esitare ad spalancarla. Se lo farai, vivrai nelle prossime date momenti di estrema vitalità che si verificano molto raramente. Riconoscere alcuni errori è un atto di coraggio che pochissimi possono affrontare. Ma se ci riuscirai, avrai posato la prima pietra per un nuovo progetto molto più solido.