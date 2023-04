Oroscopo Paolo Fox domani 15 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il successo di una persona vicina sarà, in qualche modo, anche il tuo successo. I trionfi che quella persona raccoglierà saranno una grande opportunità per te, non perderla. I soldi non ti mancheranno nel prossimo futuro, ma dovresti moderare un po’ il tuo ritmo di vita. Approfitta del vento favorevole per rafforzare il corso della tua esistenza. Non si può dare ciò che non si ha, e sebbene sia vero che le proprie aspettative economiche sono molto interessanti, non rischiare finché non si è certi di ricevere quanto promesso.

Vergine

Ti mostri più determinato e audace del solito, approfitti di quell’impulso per sviluppare progetti che devono assumere un punto di rischio che normalmente rifiuti. Oggi sarà una giornata particolarmente favorevole al lavoro di squadra. Otterrai la collaborazione degli altri senza sforzo e gli ingranaggi funzioneranno perfettamente, senza litigi. Tuttavia, a volte le tue idee sono troppo strane per gli altri e ti senti incompreso. Non preoccuparti, un giorno verrà riconosciuto il valore delle tue proposte all’avanguardia.

Bilancia

Una persona si avvicinerà a te oggi per chiedere consiglio. Se hai la chiave di ciò che sta cercando, non esitare a fornirgliela, così otterrai un ottimo alleato per sempre. Fidati del tuo sesto senso quando hai a che fare con problemi causati da persone inaffidabili. Se anticipi le loro intenzioni, sarai in grado di uscire dal raggio. In questi giorni non potrai evitare di provocare invidia tra coloro che ti circondano. Alcuni saranno più vicini all’ammirazione, ma altri avranno una traccia di odio che può causare problemi.

Scorpione

Non è una buona giornata per fidarsi di nessuno, cercare di mantenere segreti i tuoi piani o le tue intenzioni o una persona del tuo ambiente più vicino può farti del male, anche senza volerlo. A volte dai l’impressione di essere in guerra con il mondo intero e quell’immagine non ti favorisce. Una cosa è difendere il proprio terreno e un’altra è avere sempre una faccia scontrosa. Tuttavia, non lasciare che la tua famiglia interferisca troppo nelle scelte fondamentali che riguardano il tuo futuro. Non farà bene né a te né ai rapporti con chi cerca di condizionarti.