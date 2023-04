Oroscopo Paolo Fox domani 15 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Stai molto attento oggi con gli amici degli altri, perché qualcosa di molto prezioso potrebbe scomparire da un luogo che fino ad ora pensavi fosse sicuro. Non prestare niente neanche oggi. Se ti piace il mondo della natura, il tuo spirito ha bisogno in questi giorni di fondersi con elementi naturali come l’acqua, la foresta o il cielo. Ti sentirai pieno di vita e giovinezza. In questi giorni non sei nella situazione migliore per contraddire i tuoi superiori. È consigliabile che tu non cerchi di imporre la tua volontà e che aspetti tempi migliori.

Capricorno

La cosa più sensata in questo momento è recuperare la pace interiore attraverso accordi con il proprio partner. Vale la pena ingoiare un po ‘il tuo orgoglio per tornare a una situazione equilibrata. Se hai trascinato a lungo problemi seri nella tua relazione e non sei riuscito a risolverli, questo sarà un giorno favorevole per una rottura, anche se potrebbe non essere definitiva. La tua vita si sta dirigendo verso nuovi interessi legati alla scienza e alla tecnologia. Economicamente, la stabilità promette di essere mantenuta e il tuo reddito potrebbe persino migliorare.

Acquario

È importante che oggi tu sappia dire di no al momento giusto. Affrontare quel rifiuto può essere difficile, ma a lungo andare ti farà risparmiare un sacco di problemi. Non accettare ricatti. Se passi tutto il giorno a protestare, alla fine perderai tempo prezioso per lavorare e sviluppare progetti interessanti. Se devi lamentarti, fallo direttamente e non dietro. Trova la felicità in te stesso, non hai bisogno di nessuno per trovare la pace interiore e goderti la vita. Devi guarire le ferite sentimentali e dimenticare l’amore per il momento.

Pesci

La tua vita sociale si attiva in modo eccezionale in queste date. Dovresti approfittarne se la tua attività professionale è legata al mondo del commercio o della rappresentanza. Questa sarà una buona giornata perché i tuoi progetti più ambiziosi escano dalla tua testa e comincino a prendere forma nel mondo reale. Sarai sorpreso dal rapido successo che otterrai. Non prendere le cose così seriamente e ignora quei piccoli dettagli che possono influenzarti solo se dai loro troppa importanza. Pensa un po’ di più a te stesso oggi.