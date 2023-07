Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Il modo per raddrizzare le tue relazioni sentimentali può essere il perdono sincero. Solo così potrai liberarti da tutti i sentimenti negativi. Non complicarti la vita, le soluzioni più appropriate ora sono le più semplici. Sono previsti problemi causati dall’attrito dell’ordine interno. Non lasciare che la sensazione di angoscia rovini la tua giornata, ci sono molte cose che puoi fare per uscire dalla monotonia e sfruttare al meglio la giornata.

Toro

Lo scambio di idee ti porterà le soluzioni di cui hai bisogno. Il tuo punto di vista è buono, ma a volte è insufficiente per affrontare le sfide che si presentano. Una persona che arriva carica di problemi entra nella tua vita, non ti conviene entrare troppo in intimità con lei, potresti trovarti coinvolto in serie difficoltà. Devi iniziare una dieta sana il prima possibile, se continui a punire il tuo stomaco la tua salute può risentirne molto in generale. Modera i vizi più dannosi.

Gemelli

Le relazioni familiari sono poste al centro della tua vita in questi giorni e sono il riferimento principale quando si tratta di sentirsi a proprio agio con se stessi. Accadranno cose inaspettate. Una questione del passato ritorna al presente. Puoi vederti coinvolto in una rissa degli altri, cerca di starne fuori. Non sempre puoi avere la soluzione ai problemi che ti circondano, a volte non sono nemmeno affari tuoi. Cerca di dimenticare te stesso e concentrati sulla tua esistenza.

Cancro

Il tuo desiderio di conoscenza ti porta su percorsi sconosciuti che non sempre forniscono ciò che ti aspetti. È il rischio dell’indagine, devi assumerlo. In questi giorni ti sarà particolarmente difficile concentrarti, dovrai fare uno sforzo per non commettere errori che potrebbero costarti molto in futuro. Una persona che non ti piace molto si avvicinerà a te per ottenere informazioni su una terza persona, magari un amico comune. Non cadere nella trappola.