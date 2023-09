Oroscopo Paolo Fox domani 15 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sei mosso da un forte spirito di conquista, dal desiderio di avanzare e di avvicinarti sempre di più agli obiettivi che persegui, superando ogni ostacolo che potrebbe ostacolarti. L’influsso di Giove vi proteggerà e vi porterà fortuna in una giornata che, da un lato, sarà fortunata, ma la renderete molto combattiva.

Vergine

Soddisfazione dei desideri, successi di natura lavorativa e materiale. Questa giornata è particolarmente positiva per voi, poiché avrete la protezione del Sole e di Giove, gli influssi astrali più favorevoli. Non è il momento di scoraggiarsi o di cadere nella malinconia, ora bisogna lottare e prendere l’iniziativa nel lavoro.

Bilancia

Oggi l’influsso molto favorevole di Giove vi aiuterà a vedere chiaramente dove sono i problemi e le insidie ​​che ostacolano la vostra vita, chi sono i vostri veri nemici. Forse puoi vederlo perché ricevi un attacco, ma anche se all’inizio potrebbe non sembrarlo, questa sarà una giornata molto positiva per te.

Scorpione

Tempo ideale per intraprendere iniziative insolite o seguire percorsi atipici. Sarà una giornata ricca di cambiamenti e sorprese e proprio così la fortuna vi verrà incontro, soprattutto in ambito lavorativo e finanziario. Qualcosa di molto buono sta arrivando verso di te e forse gli sforzi che hai fatto in una direzione verranno raccolti in un’altra.