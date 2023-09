Oroscopo Paolo Fox domani 15 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In questi momenti il ​​successo dei tuoi sforzi non dipende da quanto combatti o da quanto rumore fai, ma al contrario, ora devi comportarti con prudenza e nascondere le tue vere intenzioni. Stai per realizzare qualcosa di molto buono, anche per realizzare un sogno, ma ci arriverai solo con grande astuzia.

Capricorno

La giornata di oggi sarà dominata da Giove e potrà esservi molto favorevole se vi comporterete in modo intelligente. Stai già per realizzare uno dei tuoi sogni più importanti e ciò avverrà prima della fine del mese, anche questa settimana, quindi ora dovresti concentrare tutte le tue energie su di esso.

Acquario

Essere saldi nei propri principi e incorruttibili nei propri modi sono tra le virtù più preziose, e tu le possiedi, ma a volte la cosa più conveniente è trovare una via di mezzo e riconciliarsi con l’ambiente che ti circonda, pur senza smettere di esserlo. fedele ai tuoi principi, e questa è la prova che la vita ti sottoporrà oggi.

Pesci

Il magnifico influsso di Giove, che è uno dei vostri pianeti dominanti, oggi vi porterà soprattutto una giornata di pace e armonia, sia nel lavoro che nell’ambiente familiare, che però saranno mescolati ad una certa malinconia o ad una grande desiderio di rifugiarti nel mondo dei tuoi sogni, dove hai il tuo paradiso.